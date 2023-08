Aitana Bonmatí gana el premio a la Jugadora del Año de la UEFA y se acerca al Balón de Oro

Aitana Bonmatí da un paso más hacia el Balón de Oro y ha sido elegida como Jugadora del Año de la UEFA. La futbolista del Barcelona recogió el premio que la reconoce como la mejor jugadora en el viejo continente durante la temporada pasada, después de ganar la Champions League con el conjunto culé, siendo elegida mejor jugadora de la competición, y ser campeona del mundo el pasado 20 de agosto en Sídney con España, siendo también MVP del campeonato.

Había pocas dudas acerca de quién se llevaría el premio. La jugadora del Barcelona había sido nombrada mejor jugadora de los dos campeonatos más importantes que disputó el pasado año, ganando ambos. Después de una temporada en la que se llevó los dos títulos más grandes a los que puede aspirar una futbolista, tanto con su club como con su selección, estaba claro que la catalana se impondría a las otras dos nominadas y se llevaría el galardón, lo que supone un paso más hacia el Balón de Oro que, salvo sorpresa mayúscula, recogerá el próximo 30 de octubre en París.

Las otras dos nominadas eran la australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea y que alcanzó en el Mundial las semifinales con su selección, y Olga Carmona. La lateral del Real Madrid fue fundamental para la consecución del mayor éxito en la historia del fútbol femenino español, puesto que marcó ante Holanda el gol que dio el pase a la final y, en ella, marcó el gol de la victoria contra Inglaterra que permitió a España proclamarse campeona del mundo.

La jugadora quiso pronunciarse sobre la situación del fútbol femenino español: «No están siendo momentos muy buenos en el fútbol español, no se está hablando del Mundial. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como otras faltas de respeto. Me gustaría lanzar un mensaje a todas las mujeres que lo sufren: estamos con vosotras. Espero que la sociedad mejore».

Un año perfecto

En una temporada marcada por la ausencia de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí tomó la responsabilidad y lideró al Barça hacia una nueva temporada para la historia. Las azulgranas se llevaron sin oposición la Liga F, mientras que consiguieron alcanzar la final de la Champions League una temporada más, la cuarta en los últimos cinco años. En ella, remontaron ante el Wolfsburgo un 2-0 al descanso en la final y se llevaron por segunda vez la máxima competición continental. En ella, Aitana fue elegida como la mejor jugadora de la competición, con cinco goles en los 11 partidos disputados.

Pero todavía quedaba el Mundial. A pesar de su renuncia en septiembre a la selección, su carta solicitando estar en condiciones de volver a ser convocada la permitió formar parte de la convocatoria de 23 jugadoras con la que España acudía a Australia y Nueva Zelanda como una de las favoritas. Las sensaciones se confirmaron gracias a un rendimiento sobresaliente de la mediocentro, que lideró a la selección hacia la victoria final. Fue elegida Balón de Oro del Mundial, por lo que su reconocimiento por parte de la UEFA era más que obvio.

Haaland y Guardiola, premiados

Entre los premiados, también estuvieron Pep Guardiola y Erling Haaland. Ambos fueron elegidos como Entrenador del Año y Jugador del Año en categoría masculina, por sus éxitos con el Manchester City. Se esperaba que el Entrenador del Año en categoría femenina fuera para Jorge Vilda, pero se lo ha arrebatado la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, que además ha lanzado un mensaje de apoyo a las españolas.