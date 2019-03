Agüero está dispuesto a volver a Independiente según su padre

Pese a que el delantero de 30 años renovó en septiembre con el Manchester City hasta 2021, una llamada del conjunto argentino podría precipitar su marcha de la Premier. Así lo ha revelado el padre de Agüero, que ha realizado el siguiente guiño a Independiente.

“Renovó por dos años más, pero en julio si tiene que venir, viene a jugar a Independiente. Pero no pasa por él tampoco, pasa por el club, por quién sea el técnico. Si lo llaman, pero no lo llamaron“, ha dicho Leonel Castillo al ser cuestionado por el posible regreso del ‘Kun‘ a Argentina en Radio Villa Trinidad.

El padre de Agüero invita a Independiente a dar el primer paso

No obstante, el padre de Agüero señala que debe ser Independiente el que dé el primer paso, algo que invita al equipo argentino a hacer: “No es que hubo una comunicación y estamos viendo si viene para este año o el otro. Sergio no puede decir ‘¡quiero volver!’. Hay que ver quién es el cuerpo técnico, si lo quieren, si lo necesitan. Tenemos buena relación con los Moyano, estamos bien pero hay que entablar una conversación y ver cuando quiere volver él”, añadió.

Agüero abandonó Independiente en 2006 para dar el salto a Europa de la mano del Atlético de Madrid. El cuadro colchonero pagó 20 millones por su traspaso, todo un récord en esa fecha tanto para el conjunto rojiblanco como para el fútbol argentino. Cinco años más tarde abandonaría el Atlético a cambio de 45 millones de euros para firmar un contrato con el Manchester City que le reportaría 9 por temporada.

Desde su llegada a Inglaterra, el ‘Kun’ se ha convertido en el máximo goleador en la historia del club citizen, equipo con el que ha conquistado 3 Premier League, 4 Carabao Cup y 2 Community Shield. Actualmente su ficha se ha elevado hasta los 11 millonestras su renovación con el Manchester City hasta 2021. Fue entonces cuando Agüero reconoció en la televisión del club: “Mi idea es estar aquí 10 años. Ya llevo siete, y serán 10 cuando el contrato acabe“.

En 2021, el delantero tendrá 33 años, edad con la que le gustaría regresar a Argentina para volver a defender los colores de Independiente. Tal es su deseo que está dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo para ello.