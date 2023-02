Agüero da pistas sobre el futuro de Messi: «Está considerando jugar en Newell’s»

No ha llegado todavía el verano y el futuro de Leo Messi es uno de los temas de los que más se especula en el mundo del fútbol. De momento, el argentino no se ha pronunciado al respecto en ningún momento, pero familiares como su hermano o su padre sí que lo hicieron. También habló sobre el tema su íntimo amigo y ex compañero en la selección argentina, Sergio Agüero. Al Kun se le escapó lo que podría ser el desenlace de esta historia y, por tanto, el futuro que depara al astro argentino.

El futbolista tiene contrato en vigor con el PSG hasta el próximo 30 de junio. Messi tiene 35 años y, en función de sus últimas actuaciones, se podría decir que todavía tiene buen fútbol por hacer. El argentino se proclamó en diciembre campeón del mundo con su país, y es fijo en las alineaciones del club parisino. En Barcelona, su equipo de toda la vida, sueñan con su regreso la próxima temporada, pero, el Kun se encargó de bajar de la nube a los culés.

Según Agüero el futuro del jugador podría estar en Argentina ya que según este «está considerando seriamente la posibilidad de jugar para el Newell’s». Este club pertenece a la ciudad de Rosario, ciudad de nacimiento de Messi, y parece ser que para su antiguo compañero es su tierra donde el delantero querría finalizar sus últimos días como profesional. Además, es el club donde se formó antes de partir hacia Barcelona para iniciar su periplo en el fútbol europeo.

Las reacciones a las palabras del Kun en una entrevista para UOL fueron inmediatas. El mítico extremo Maxi Rodríguez se posicionó en torno a las palabras de Agüero y pidió un poco de calma con este asunto: «Kun es Kun. No puede quedarse callado. Veremos. Es difícil hablar de esto porque luego se hace una bola gigante de rumores. Esperemos y veamos qué sucede. No nos adelantemos a los hechos».