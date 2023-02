Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barça: «500.000 euros por unos informes es una barbaridad»

Jordi Mestre, vicepresidente del Barcelona durante la época de Bartomeu se ha pronunciado sobre el caso Negreira. El ex directivo culé ha reconocido la existencia de los famosos informes a la vez que se ha mostrado sorprendido por la gran cantidad de dinero que percibió por ellos el número 2 de los árbitros en España, José María Enríquez Negreira.

«Sí que había informes. Al principio, me los pasaban, pero después de recibir tres o cuatro dije que esto no me correspondía. Incluso dije que no me los pasaran porque era un tema puramente técnico. Los informes me los pasaba Josep Contreras, que estaba dentro de la comisión deportiva. No le di mucha importancia, por lo que no hice ningún seguimiento», afirmó el ex vicepresidente del Barcelona durante la época de Bartomeu.

Jordi Mestre también se mostró muy sorprendido por las cantidades que se llegaron a pagar al número 2 de los árbitros en España, pagos que se habrían realizado desde el pasado 2001 hasta 2018, fecha en la que curiosamente dejó de pertenecer al Comité Técnico de Árbitros.»Que una persona cobre 500.000 euros por año es una barbaridad porque un ejecutivo que cobra esta cantidad, debe ser un muy buen ejecutivo y debe hartarse a trabajar», apuntó.

Por último, en una entrevista concedida a RAC1, también se mostró sorprendido por los presuntos tratos de favor dejando claro que el Barcelona también fue perjudicado. «Estoy sorprendido de que se asocie esto a que hayamos recibido trato de favor de los árbitros. Perdimos una Liga en el Camp Nou contra el Atlético (2014) por un gol anulado que era gol y nos anularon un gol en el campo del Betis cuando el balón había entrado un metro en la temporada 2016-17… Desde un punto de vista teórico, no hay ningún problema en realizar informes», dijo.

«Que sea un árbitro en activo entiendo que pueda ser una sospecha. Pero si miramos las actuaciones arbitrales, los árbitros pueden habernos ayudado en algún caso, pero también nos han perjudicado», finalizó.