El agente de Bale: “Gareth quería jugar de una manera y Zidane de otra, con el tiempo empeoró…”

El agente de Bale asegura que el jugador quiere seguir en el Real Madrid, aunque dependerá de Zidane

La llegada de Zidane al Real Madrid ha provocado que las miradas apunten a Gareth Bale, que podría salir en verano, aunque su representante, Jonathan Barnett, no dice lo mismo. “Quiere jugar toda su carrera en el Real Madrid; hablará con el señor Zidane y se verá al final de temporada”, dijo el agente.

Además, Barnett explicó el motivo principal por el que el galés y el francés no se entienden: “Gareth quería jugar de una manera y Zidane quería jugar otra. Esa fue la causa y con el tiempo empeoró. Si dejas que Gareth juegue de la manera que él quiere jugar, teniendo una racha de partidos seguidos, puede estar a la altura de Cristiano Ronaldo. Tiene un gran talento”.

“Gareth es muy fuerte. Es una persona de voluntad muy fuerte y no le importa lo que diga la prensa. La burla no es algo que le moleste. Miren sus récords, lo que ha ganado y cómo ha jugado. En los próximos años, los hijos de estas personas que lo están abucheando verán los goles que marcó y dirán: ‘Qué jugador tan maravilloso'”, añadió.

Además, el representante defendió el estilo de vida de Bale: “Es un hombre muy tranquilo. Ha sido acusado de algunos crímenes terribles como no querer salir hasta la una de la madrugada. Le encanta estar en forma, tiene un régimen y se apega a él. Es el profesional perfecto. Es muy amigable con todos, saben lo que hace y jugar al golf en un día libre no es un crimen. Si alguien del club quiere jugar, está disponible. Está bien, ama la vida en Madrid y siempre ha sido feliz. Te aseguro que Gareth no lee los periódicos. La prensa se equivoca al comportarse así, incita a los aficionados”.