Pipi Estrada nos ofrece sus notas de la semana poniendo especial énfasis en todo lo sucedido en torno al partido de Miami. El periodista asturiano otorga su particular matrícula de honor a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), mientras que suspende al gran retratado de toda la cuestión de la huelga que es un Javier Tebas que jugó a ser Dios censurando a los jugadores y que ahora ha salido escaldado.
La AFE vuelve a ser relevante y Tebas acaba revolcado
Pipi reconoce que la AFE ha protegido finalmente a los futbolistas
Rotundo fracaso de Javier Tebas
