Aduriz habla sobre su lesión y sobre su renovación con el Athletic

El delantero de 38 años lleva dos meses de baja por culpa de una lesión. Aduriz termina contrato con el Athletic a final de temporada y su renovación está en el aire.

El delantero ha ofrecido una ruda de prensa tras realizar su primer entrenamiento con el grupo desde que el pasado 10 de enero se lesionara la rodilla. Aduriz se ha mostrado prudente respecto a su lesión, confirmando que su regreso a los terrenos de juego no se producirá hasta abril. Además, el donostiarra ha hablado sobre su renovación con el Athletic.

Aritz Aduriz habla sobre su lesión

“Estamos cumpliendo la progresión, pero hay que tener paciencia porque el ligamento cruzado está afectado y hay unos plazos que cumplir“, ha dicho Aduriz. El delantero ha recordado como cayó lesionado en un partido ante el Sevilla tras un incidente con Amadou: “La sensación en el campo fue mala. El golpe fue en el nervio y se me quedó la zona dormida, que es normal, pero luego se veía que aquello no iba bien. Creo que la recuperación es buena y el ligamento va a responder, pero hay que tener claro que cuando el cruzado está dañado parcialmente los plazos son los que son. Aunque se te haga duro no puedes hacer mucho más. Otras veces he arriesgado porque se podía hacer y lo he hecho muchas veces. En esta lesión no toca arriesgar“.

Aduriz, sobre su renovación con el Athletic

El atacante de 38 años termina contrato con el Athletic al final del presente curso y es libre para negociar con otros equipos desde enero. Como no podría ser de otra manera, Aritz Aduriz fue cuestionado por su posible renovación: “Lo valoro con muchísima tranquilidad. Lo prioritario no es pensar en nombres sino en el club. Estamos dando la vuelta a la temporada y hay que reconducir el camino, que es más importante que mi nombre. Lo importante es que el equipo esté bien y cuando me vea jugando otra vez y pueda verme competir ya hablaremos de lo que haya que hablar. No tiene mucho más jugo porque hay otras prioridades”.