Markel Susaeta niega tener una oferta para renovar con el Athletic

Ni la anterior junta ni la nueva han propuesto al extremo renovar. Susaeta termina contrato con el Athletic en junio y es libre para negociar con otros clubes.

El centrocampista de 31 años volvió a ser titular en el partido que enfrentó a su equipo ante el Espanyol. Susaeta termina contrato con el Athletic Club al final del presente curso y es libre para negociar con otros equipos desde enero.

Finalizado el choque entre el Athletic y el cuadro perico, Markel Susaeta se mostró contundente al ser cuestionado por su futuro: “No ha habido todavía ninguna oferta, ningún acercamiento. Todavía no puedo decir nada. Cuando nos sentemos a hablar, si es que nos sentamos, hablaré con ellos y luego ya os diré”.

“He escuchado que la anterior junta me hizo una oferta y es mentira. No ha habido ninguna por parte de esta junta ni de la anterior”, desmintió el extremo. Susaeta también quiso aclarar que no ha recibido ninguna propuesta de ningún otro equipo.

Ya en enero el centrocampista instaba a la nueva directiva a hablar sobre su futuro: “Hasta la fecha nadie se ha puesto en contacto“. Por aquel entonces, Markel Susaeta señalaba: “Desde hace meses mi entorno y yo sabemos lo que quiero y cuando haya alguna novedad ya lo diremos“.

Por su parte, Rafael Alkorta, director deportivo del Athletic Club desde diciembre, dejaba entrever en una entrevista para el diario AS que Susaeta podría no seguir en el equipo la próxima temporada: “Tenemos que hablar con el entrenador cuando sea ya confirmado el año que viene y confeccionar la plantilla, ver lo que quiere y no. Me gustaría que se quedaran todos los jugadores. El fútbol nos indica que es muy difícil que sigan todos, con lo cual alguien no va a seguir“.

En lo que va de curso, Markel Susaeta ha anotado un gol y ha repartido dos asistencias en los 19 partidos de liga que ha disputado. El protagonismo del extremo se ha ido reduciendo en los últimos años y la posible llegada de futbolistas en su demarcación en verano habría llevado al club a tomar la decisión de no renovarle.