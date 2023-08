El adiós de una leyenda: Buffon se retira a los 45 años

El adiós de una leyenda. El adiós de un mito del fútbol. Gianluigi Buffon pone punto y final a su exitosa carrera deportiva a los 45 años de edad. Cuando todo hacía indicar que el mítico guardameta italiano iba a continuar una temporada más en las filas del Parma, ‘Gigi’ ha tomado la decisión de colgar los guantes. Falta el anuncio oficial, pero es cuestión de días (o de horas) en el que pase a formar parte de los libros de oro de la historia de este deporte.

Se retira uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Con 10 Scudettos con la Juventus a sus espaldas, el Mundial de 2006 ganado con Italia ante Alemania o las tres finales de Champions perdidas dejan un recuerdo imborrable para los fanáticos de este deporte, tanto los italianos como los no italianos. «Esto es todo amigos. Me diste todo. Te di todo. Logramos todo juntos», tuiteaba en sus redes sociales Gianluigi Buffon.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

