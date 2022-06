La jueza del ‘caso Superliga’, Sofía Gil García, ha admitido como prueba documental en el procedimiento otro caso por el que se está juzgando al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en Estados Unidos. Concretamente, dicho caso se encuentra en Nueva York, donde Charlie Stillitano, empresario estadounidense y promotor de partidos amistosos con clubes europeos de fútbol como la International Champions Cup, denunció a Ceferin por su actitud amenazante al conocer que seguía trabajando con Real Madrid, Barcelona y Juventus, los tres clubes que siguen enrolados en la Superliga.

Stillitano trabaja para Relevent Sports, una empresa de eventos y marketing que tiene como propietario al magnate Stephen Ross, dueño a su vez de los Miami Dolphins de fútbol americano y figura clave para que la Fórmula 1 celebrara recientemente su primera carrera en Miami. En la demanda de Stillitano a Ceferin, se desveló el tono mafioso de los mensajes enviados por el presidente de la UEFA al promotor.

«He oído hablar de su negocio con los tres clubes (Real Madrid, Barça y Juventus). Esos clubes no es que causaran problemas a la UEFA, es que intentaron destruir a la UEFA, al fútbol y a mí personalmente. Es una pena que no lo entiendas. El hecho de que trabajes con ellos significa que yo, la UEFA o cualquier persona en la que pueda tener influencia no tendremos ninguna relación comercial o privada contigo hasta que estés del otro lado”, se podía leer en la demanda a la que tuvo acceso The New York Times.

Ahora, el contenido de este juicio también llegará a la justicia española, después de que el representante A22 Sports Managements, socio de la Superliga y también demandante en el proceso que sigue su curso en el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, haya solicitado con éxito que se incluya en el caso.