Pocas frases sobre política han sobrevivido con tanta fuerza al paso del tiempo como esta de Winston Churchill. «Nunca llegarás a tu destino si te detienes a tirarle piedras a cualquier perro que ladre». Más allá del tono irónico de esta frase, la reflexión habla de que responder a cada crítica puede convertirse en el mayor obstáculo para avanzar.

Churchill, no sólo un gran político

Winston Churchill no sólo fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX, sino que también fue un extraordinario orador. Sus discursos durante la II Guerra Mundial ayudaron a los ciudadanos británicos a mantener la moral frente al asedio nazi y terminaron convirtiéndolo en un símbolo internacional de resistencia y determinación.

Churchill entendía como pocos el poder psicológico que tenían las palabras en las personas y más cuando pasaban por malos momentos como en la Segunda Guerra Mundial. Muchas de sus frases mezclaban política y filosofía. Precisamente por eso, sus frases siguen siendo utilizadas en ámbitos tan distintos como la empresa, el deporte o la psicología.

¿Qué significa la frase?

La metáfora de los «perros no ladran» hace referencia a las distracciones constantes, las críticas y los ataques que aparecen cuando una persona intenta avanzar hacia un objetivo importante. Aquel que pierde su tiempo en reaccionar a cada provocación termina desviándose de su camino inicial.

La frase también conecta con una realidad actual que consiste en que las redes sociales han multiplicado las críticas instantáneas y la necesidad de reaccionar a cualquier comentario. Muchos expertos consideran que Churchill describió, muchas décadas antes de internet, un comportamiento que hoy en día es muy reconocible.

Churchill no habla sólo de ignorar las críticas, sino de protegerse a uno mismo para no perder de vista el objetivo principal. Y quizá por eso, muchos años después de haber sido pronunciada, sigue funcionando como una de las mayores reflexiones compartidas sobre disciplina, salud mental, éxito y fortaleza personal.