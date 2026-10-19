Winston Churchill: «El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje para continuar»

Winston Churchill es uno de los líderes políticos más citados de la historia moderna. Primer ministro del Reino Unido durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, escritor ganador del Premio Nobel de Literatura en 1953, orador legendario y figura que encarnó como pocas la idea de que el carácter de un hombre se revela en los momentos de mayor adversidad. Entre las miles de frases que se le atribuyen, una de las más repetidas y más resistentes al paso del tiempo es también una de la s más sencillas: «El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje para continuar».

Tres cláusulas. Y sin embargo, hay dentro de ellas una filosofía completa sobre cómo relacionarse con los resultados de la propia vida.

Lo que dice sobre el éxito

La primera parte de la frase es la que más sorprende viniendo de quien viene. Churchill no dice que el éxito no importe. Dice que no es definitivo. Que ganar una batalla, alcanzar un objetivo, llegar a una posición de influencia o reconocimiento no garantiza nada de lo que viene después. El éxito es un momento, no un estado permanente. Y quien lo trata como si fuera un punto de llegada en lugar de un punto en el camino corre el riesgo de dejar de moverse justo cuando más falta hace seguir haciéndolo.

Churchill lo sabía por experiencia propia. Fue uno de los líderes más admirados del siglo XX y también uno de los más derrotados en las urnas. Dirigió a su país hacia la victoria en la guerra más devastadora de la historia y luego perdió las elecciones generales de 1945 antes de que terminara el conflicto. El éxito más grande de su carrera política fue seguido casi de inmediato por una derrota que habría aplastado a cualquier hombre menos acostumbrado a levantarse.

Lo que dice sobre el fracaso

La segunda cláusula es igualmente poderosa. El fracaso no es fatal. No porque no duela, no porque no tenga consecuencias reales, sino porque no determina lo que viene después a menos que se le permita hacerlo. El fracaso es un resultado, no una sentencia. Y la diferencia entre quien lo supera y quien queda atrapado en él no está en la magnitud de lo que salió mal sino en la interpretación que se hace de ello y en la decisión de qué hacer a continuación.

En el pensamiento de Churchill, forjado en décadas de vida política con sus ascensos y caídas, el fracaso no tiene la última palabra sobre nadie. La tiene la persona que decide si levantarse o quedarse en el suelo. Esa decisión, y no el resultado anterior, es la que define el carácter.

Lo que cuenta: el coraje para continuar

La tercera parte es la que da sentido a las dos anteriores y la que convierte la frase en algo más que una colección de lugares comunes bien ordenados. El coraje para continuar no es lo mismo que la perseverancia mecánica ni que la negativa a aceptar la realidad. Es algo más específico: la capacidad de seguir moviéndose hacia algo que importa después de haber comprobado que ni el éxito ni el fracaso son definitivos.

Continuar después del éxito requiere humildad para no instalarse en él. Continuar después del fracaso requiere la fortaleza de no dejar que un resultado malo defina la propia identidad. Ambas formas de continuar tienen en común que exigen algo que no se da de forma automática: la decisión consciente de no detenerse.

Un hombre que vivió lo que decía

Lo que distingue esta frase de tantos otros aforismos sobre el fracaso y la perseverancia es que quien la pronunció tenía detrás una vida que la ilustraba con una credibilidad que pocos pueden igualar. Churchill fue expulsado del gabinete tras el desastre de Gallipoli en la Primera Guerra Mundial. Pasó años en lo que él mismo llamó el desierto político, ignorado y ridiculizado, antes de ser llamado a liderar su país en 1940. Fue derrotado en las elecciones de 1945 y volvió a ser primer ministro en 1951.

No era un hombre al que le hubieran ido bien las cosas siempre. Era un hombre que había aprendido, a base de experiencia directa, que ni los éxitos duran para siempre ni los fracasos tienen por qué ser definitivos. Y que la única variable que realmente estaba en su mano era decidir si seguía o no seguía.

Ochenta años después de que terminara la guerra que lo convirtió en leyenda, esa lección sigue siendo tan válida como el primer día.