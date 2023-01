La verdadera historia de los Petit Suisse que sorprende a todo el mundo: su origen y su ingrediente oculto

Los Petit Suisse han formado parte de nuestra infancia y, aunque de adultos no los consumimos, o al menos no con tanta frecuencia, los recordamos con mucho cariño. Sin embargo, siempre nos han contado algunas cosas sobre ello que no son ciertas, como por ejemplo que es un tipo de yogur. Pero nada más lejos de la realidad. Los Petit Suisse son una especie de queso fresco con un alto contenido en azúcar.

¿Qué son los Petit Suisse?

Los expertos señalan que, en base a la norma de calidad que regula los productos lácteos en España, para que un producto pueda ser considerado yogur tiene que haber sido obtenido con leche coagulada por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus.

Pero los Petit Suisse, a pesar de que su textura es similar a la del yogur y a que contiene algunos fermentos lácticos, no están elaborados como una de las variedades de yogur que hay a la venta en los supermercados. Es más, ni siquiera si se elaboran como un yogur podrían denominarse como tal, sino leche fermentada, porque no contienen los fermentos lácticos que establece la normativa.

El principal ingrediente de los Petit Suisse es el queso fresco, y no el yogur. La razón por la que su textura y apariencia se asemeja más a la de un yogur es porque, además de queso fresco, contiene multitud de ingredientes y sustancias.

¿Cuál es su origen?

El origen de los Petit Suisse se encuentra en Francia, concretamente en la región de Normandía. En un principio, se elaboraba simplemente con leche de vaca y tenía una textura cremosa y suave. Sin embargo, con el paso del tiempo se le fueron añadiendo otros ingredientes.

La lista de ingredientes de los Petit Suisse que podemos encontrar ahora en los supermercados es muy larga: leche semidesnatada, azúcar, fructosa, almidón modificado de tapioca, estabilizador (goma guar), sales de calcio, aroma, concentrado de zanahoria, colorante (carmines), corrector de acidez (ácido láctico), fermentos lácticos y vitamina D.

Cuando éramos niños, adorábamos los Petit Suisse de fresa. Pero, tal y como señalan los expertos, la fresa como tal no existe. Si nos fijamos en la lista de ingredientes, no aparece la fruta por ningún lado.

Desde el punto de vista nutricional, no son ni mucho menos un alimento saludable, sobretodo por el alto contenido en azúcares: 11,2 gramos por cada 100 gramos. Por lo tanto, la recomendación de los expertos es consumirlos únicamente de manera ocasional.