¿Tu nevera hace ruidos?: esta es la razón y el truco para solucionarlo

Todas las neveras en mayor o menor medida hacen ruidos cuando están en marcha, y eso no implica que tengan algún problema. Muchos electrodomésticos y aparatos electrónicos suelen emitir sonidos por el simple hecho de funcionar. Sin embargo, es importante saber diferenciar los ruidos normales de los que no lo son ya que estos, nos avisan de que algo no está funcionando como debería. A continuación te explicamos el porqué tu nevera hace ruidos y qué puedes hacer para solucionarlo.

¿Tu nevera hace ruidos?: esta es la razón

La nevera es uno de los electrodomésticos que más usamos en nuestro hogar, y también uno de los que más ruido puede hacer. Aunque es normal que escuchemos algunos sonidos cuando está funcionando, como clics, gorgoteos o zumbidos, hay otros que pueden indicar que algo no va bien y que necesitamos revisarla o llamar a un técnico.

Pero ¿cuáles son esos sonidos? Debemos estar atento a lo que ahora te contamos porque indicará que tal vez tu nevera tenga algún problema.

El ventilador

El ventilador es el que se encarga de distribuir el aire frío por el interior de la nevera. También puede hacer un zumbido al funcionar, pero si este se convierte en un silbido o un chirrido, puede ser por estas razones:

El ventilador está obstruido por hielo o suciedad y hay que descongelar o limpiar la nevera.

El ventilador está rozando con algún elemento y hay que revisar su posición y estado.

El ventilador está averiado y hay que sustituirlo.

Las tuberías

Las tuberías son las que transportan el gas refrigerante por el circuito de la nevera. Es normal que hagan un gorgoteo cuando el gas cambia de estado, pero si este se vuelve muy intenso o irregular, puede ser por estos motivos:

Hay una fuga de gas refrigerante y hay que repararla o recargarla.

Hay una obstrucción en el circuito y hay que desatascarla o cambiarla.

Hay una vibración en las tuberías y hay que fijarlas o aislarlas.

Por último, tenemos que hablar también del compresor, encargado de comprimir el gas refrigerante y hacerlo circular por el circuito de la nevera. Es normal que haga un zumbido cuando se pone en marcha, pero si este es muy fuerte o constante, puede deberse a que está sucio, pero también a que está mal nivelado e incluso que se ha roto, de modo que en cuanto oigas un fuerte zumbido, mejor que revises tu electrodoméstico.

¿Qué hacer si tu nevera hace ruido?

Si tu nevera hace ruido, lo primero que debes hacer es identificar el origen y el tipo de sonido. Como ya hemos visto, algunos ruidos son normales e inevitables, pero otros pueden ser una señal de alarma. En ese caso, te recomendamos seguir estos pasos:

Desconecta la nevera de la corriente eléctrica para evitar riesgos.

Revisa el estado de los componentes que pueden estar causando el ruido: compresor, ventilador, tuberías, etc.

Limpia o ajusta lo que sea necesario para solucionar el problema.

Si no puedes resolverlo tú mismo o si el ruido persiste o empeora, llama a

Si no puedes resolverlo tú mismo o si el ruido persiste o empeora, llama a un profesional cualificado para que revise tu nevera y te dé una solución.

Recuerda que una buena forma de prevenir los ruidos anormales de la nevera es mantenerla limpia y en buen estado. Así podrás alargar su vida útil y ahorrar energía.