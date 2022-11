El trucazo casero para esconder los aparatos electrónicos de casa

¿Has oído hablar del ruido visual? Se define como «todo aquello que nos resulta molesto o desagradable desde un punto de vista estético». Dicho de una forma sencilla, es esa sensación de agobio o rechazo que percibimos cuando vemos un espacio sobrecargado. El ruido visual no influye únicamente en la estética del hogar, sino que también afecta en gran medida al bienestar.

Si quieres que tu casa sea un sitio donde realmente te sientas a gusto, seguro que te interesa conocer este truco tan sencillo para ocultar los electrodomésticos. El usuario @josemariams lo ha compartido en TikTok, la red social de moda del momento, y es muy fácil de poner en práctica.

¿Cómo ocultar los aparatos electrónicos de casa?

Si, por ejemplo, tienes una Play Station sobre el mueble del salón y rompe la armonía del espacio, puedes ponerlo en práctica. Vas a necesitar la caja con tapa de color natural «Smarra» a la venta en Ikea. Mide 30x30x10 centímetros y tiene un precio de 12 euros.

Una vez tengas la caja, lo que debes hacer es lo siguiente:

Mete la Play Station y marca las zonas a cortar con un lapicero. Corta el borde sobrante para que los cables de la videoconsola salgan por la parte trasera de la caja. Pon la tapa, ¡y ya lo tienes listo! Como puedes ver en el vídeo, el resultado es fantástico.

Por la ventilación de la Play Station, algo esencial para que no se estropee la videoconsola, no te preocupes, porque la caja es de rejilla. Como puedes comprobar, decir adiós al ruido visual en el salón no puede ser más sencillo.

Esto es algo que puedes hacer con cualquier aparato electrónico que tengas en casa. En el mercado también puedes encontrar cajas especialmente diseñadas para el almacenamiento de regletas.

¿Cómo evitar el ruido visual?

Además de poner en práctica este truco, hay otra serie de cosas que puedes hacer para evitar el ruido visual. Lo primero y más importante es deshacerte de todas aquellos objetos que te molestan a la vista y no necesitas. ¡Di adiós a la acumulación!

Evita sobrecargar los espacios de almacenamiento, sobre todo si están a la vista. No utilices el 100% del espacio disponible, y procura dejar siempre una parte libre. Recuerda: menos es más.

Y, por último, busca el equilibrio en la decoración. No utilices demasiados elementos decorativos para evitar los excesos. Mantén despejadas las paredes y las superficies al máximo.