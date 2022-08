La capacidad de recordar cosas, lo que comúnmente conocemos como memoria, es una de las más importantes facultades de los seres humanos y una de las características que distingue la especie. Sin embargo, sabemos que con los años parte de la capacidad se pierde. Estos son los trucos infalibles de un experto para entrenar la memoria.

No todas las personas mayores ven cómo se reduce su memoria de la misma forma. En algunas éste es un proceso más evidente, mientras que otras acaban los días con una enorme base de datos de eventos pasados. Pero la buena noticia es que la memoria puede entrenarse.

Aprende los trucos infalibles de un experto para entrenar la memoria

El profesor de la escuela de Medicina y Salud del Hospital Universitario George Washington, Richard Restak, especializado en la materia, explica que conseguimos extraordinarios resultados a largo plazo si nos tomamos la molestia de entrenar los recuerdos.

Este ex presidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría abordó el asunto en su reciente obra, “La guía completa de la memoria: la ciencia de fortalecer tu mente”, en la que ofrece pautas esenciales para mantener la agilidad de esta parte específica del cerebro.

¿Cómo evitar perder la memoria con los años?

No consumas alcohol

No es una prohibición definitiva pero deberías reducir al máximo las bebidas alcohólicas. Mientras más edad tenemos más importante es que abandonemos estos productos porque causan daños neuronales irreversibles en las células impidiendo que procesemos las ideas.

Duerme una siesta diaria

Aunque sea de sólo media hora, una siesta diaria es suficiente para regenerar los pensamientos, de modo que se recomienda incorporar un pequeño rato de sueño a media tarde para reparar los tejidos “rotos” que se acumulan en nuestro cerebro.

Cultiva tus relaciones sociales

No puedes estar alejado de las demás personas y pretender que tu mente ofrezca su mejor versión. Tienes que preservar tus vínculos y reunirte con ellos sobre todo si compartiste buena parte de la vida para juntos recordar episodios y ejercitar tu capacidad de memoria.

No rechaces las propuestas ni desafíos

Cada vez que tengas la ocasión debes ponerle a tu cabeza algunos retos difíciles de resolver. Encontrar la solución a diferentes problemas y tener pensamientos que nunca habías tenido acelerará las conexiones nerviosas del cerebro y favorecerá tus recuerdos en el futuro.

Prescinde de la tecnología cuando no sea necesaria

El GPS del coche es una herramienta muy útil en ciertas oportunidades, pero no lo utilices a menos que sin él no puedas llegar a destino. No prescindas de tu memoria natural por usar la tecnología.