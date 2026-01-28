El truco de skin care que arrasa: así puedes saber cuánta crema te queda en el bote sin tener que romperlo

Saber cuánta crema te pueda en el bote sin tener que romperlo puede ser algo casi imposible de saber sin la ayuda de un truco de skin care que arrasa en redes. Los expertos nos han dado la solución a uno de los mayores problemas de cuidado persona a los que nos enfrentamos. Tenemos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, un cambio de ciclo que puede convertirse en el mejor aliado de una transformación que será total. En estos días en los que cada detalle cuenta, nada mejor para conseguir hacer posible lo imposible, que algunos elementos que nos permiten apurar al máximo nuestro presupuesto. Vamos a saber de forma casi inmediata la cantidad de crema que nos queda en el bote. No tendremos que ir corriendo a la tienda, sino que simplemente tenemos por delante algunas peculiaridades que llegan sin avisar. Un pequeño truco que nos salvará de una compra impulsiva.

Arrasa este truco de skin care

El cuidado personal se lleva buena parte de nuestro presupuesto y lo hace de tal forma que tocará empezar a tener en mente algunos detalles que serán esenciales y que nos acompañarán en estos días. Podremos empezar a pensar en determinados detalles que serán esenciales.

Este truco que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días quizás se convertirá en la manera de ajustar mucho mejor nuestro presupuesto. De una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Es hora de conocer un poco mejor qué podemos hacer para descubrir el detalle que nos acompañará en estos días. Un truco para saber la cantidad exacta de crema que nos puede quedar en estas jornadas que tenemos por delante y que puede ser esencial.

Saber la crema que queda no siempre es fácil y más cuando estamos ante un elemento que está encerrado de tal forma que tendremos que empezar a pensar en este tipo de detalles que serán los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de conocer qué tenemos por delante y la manera de hacer realidad estos cambios que hasta la fecha desconocíamos.

La cantidad que queda en el bote sin romperlo

Iluminando el bote puedes saber la cantidad de crema que te queda en el bote, de tal manera que conseguirás evitar comprar de más o de menos. Puedes tener el control de la cantidad de crema que tienes en mente y todo lo que conseguirás con la ayuda de determinados detalles que pueden ser esenciales.

Desde el blog de Larecolectora nos explica cuáles son los mejores envases cosméticos que generan menos desperdicios y nos evitan tirar producto o comprar de más.

Tarros de crema, de los de toda la vida, en los que sabes que los dedos van a alcanzar hasta el final. Yo compro la crema de cara a MATARRANIA, una empresa que envasa en vidrio reciclado. Sus tarros se pueden reutilizar luego, porque son de un tamaño estupendo, no es plástico y además ya está reciclado… (y no me patrocinan, que es lo que más me gusta de recomendarles) Lo mismo para los labiales: en caja, de tipo vaselina, te aseguras de que vas a poder usarlo entero; Los aceites corporales suelen venir en botella. Y cuando son formatos más pequeños puede que vengan con cuentagotas: en ambos casos puedes darles uso completamente, porque cuando queda poco producto siempre puedes prescindir del cuentagotas y dejar que el aceite salga por el cuello de la botella. Jabones y champús sólidos: no sólo ahorras envases para el planeta, sino que evitas todos esos nuevos formatos de envase en los que (teniendo buena voluntad) hay que echar un poco de agua de la ducha para que se disuelva el gel o el champú que queda.

También nos explica un truco de lo más útil para no tirar nada de crema y aprovecharla al máximo.

«Cortas el bote por la mitad aproximadamente, y luego introduces la mitad de abajo en la mitad de arriba, como si fuera un capuchón. De esta manera la crema no se oxida, no se estropea, puedes usar lo que necesites cada día y volverlo a tapar tantas veces como necesites».

Una forma de evitar tirar un producto que no es precisamente barato y que supone un desperdicio de plástico y de elementos que debemos empezar a reutilizar en casa. Una manera de ayudar al planeta y a nuestro bolsillo de la mejor manera posible, con elementos que pueden llegar a ser de lo más útiles.