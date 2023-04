El truco de la percha al revés que tienes que usar desde ya en tu armario

Poco a poco nos acercamos a esos días en los que damos relevo a la ropa de invierno para priorizar las prendas más veraniegas. Y hay el truco de la percha al revés que probablemente agradecerás saber para ocupar menos espacio.

Es interesante porque el cambio de armario al entrar ya casi en verano supone que la ropa que más espacio ocupa debe guardarse en el mismo lugar que antes ocupaba la de verano. Si no te sobra demasiado sitio, esta recomendación te facilitará mucho las cosas.

¿De qué se trata el truco de la percha al revés?

Ese consejo de organización y almacenamiento de los expertos evitará también que tus prendas queden arrugadas en el armario. Quienes se especializan en dicho arte, como Marie Kondo, saben aprovechar al máximo la increíble versatilidad de las perchas.

Antes de entrar en los detalles, te sugerimos que en medio de la labor de orden te deshagas de toda la ropa que ya no vas a usar. Básicamente, la forma de hacerlo es pensar qué prendas no has utilizado durante el último año y donarlas a quien las necesite. Gracias a ello, abordarás el cambio de armario con la tranquilidad de que la ropa que vale la pena cabrá sin problemas en él.

En cuanto al truco de la percha al revés, consiste en que coloques las prendas invernales con la percha invertida. Probablemente, a medida que vayas requiriendo de alguna de esas prendas vuelvas a guardarlas pero lo harás del modo correcto.

Con el paso del tiempo, bastará que le eches un vistazo a la posición en la que han quedado las perchas para rápidamente averiguar cuál es la ropa que usas y cuál la que no utilizas. Puede haber excepciones, claro está, pero la regla indica que las perchas que continúen al revés sostienen las prendas de las que debes desprenderte. Eso impide que los sentimientos entren en juego.

Las bolsas al vacío, otra buena opción

Si más allá de descartar las prendas que no te hace falta quieres que las indispensables ocupen menos espacio en tu armario, existe una gran alternativa como es el caso de las bolsas al vacío.

Éstas permiten eliminar el aire en su interior y reducir las medidas que tienen las diversas prendas. Así lograrás que queden en el armario, debajo de la cama o donde tuvieras pensado almacenarlas. Ahora ya sabes algunos trucos para que armario tenga más espacio.