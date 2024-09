El truco infalible de La Ordenatriz para limpiar el horno y dejarlo como nuevo

La Ordenatriz nos da el truco infalible para limpiar el horno, lo vamos a dejar como nuevo con una mezcla infalible para acabar con la grasa y los olores. El horno es una herramienta fundamental para cocinar, siendo uno de los que más nos ayudará a conseguir aquello que queremos, mantener una dieta saludable en menos tiempo posible. Podemos crear deliciosos platos a la velocidad de la luz, sin apenas esfuerzo, unas pechugas de pollo al horno con verduras o una lubina con patatas y cebolla.

Las posibilidades de este elemento son enormes, siendo uno de los que, además, nos sirve para mantener el resto de la cocina limpia. Pero con pequeños trucos, podemos conseguir una combinación de elementos que pueden ser claves y nos ayudará a crear un tipo de recetas saludables que debemos tener en cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conseguir aquello que deseamos a la velocidad de la luz. Cocinar con el horno en plena forma es esencial, pero lo será aún más, poder disponer de este elemento en perfectas condiciones, bien limpio siempre nos puede dar más de una alegría.

Limpiar el horno y dejarlo como nuevo

Podrás dejar como nuevo el horno con pequeños consejos que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que tuviéramos por delante. Son elementos que quizás nos sirvan para conseguir aqyello que deseamos.

Los trucos de expertos en limpieza nos servían para que realmente consigamos aquello que queremos. Una cocina limpia y un horno que estará en perfectas condiciones, con la ayuda de pequeños detalles que son claves y que realmente pueden acabar generando determinados elementos.

Begoña Pérez es conocida como La Ordenatriz es madre de 7 hijos, publicista y escritora de éxito. En sus libros, al igual que en las redes sociales nos ayuda a gestionar ese día a día, que no siempre es fácil de dejar salir. Tenemos algunos conflictos que empiezan a ser un elemento clave en este tipo de elementos que molestan, las manchas y la limpieza son la especialidad, de la que ha sido apodada como la Marie Kondo española.

Su último libro: ‘Los trucos de La Ordenatriz: Soluciones de la A a la Z para los pequeños dramas domésticos (Prácticos)’, es el regalo o autorregalo ideal si queremos que nuestra casa esté siempre perfecta.

El truco definitivo de la Ordenatriz

Tal y como se nos presenta este truco: «La guía infalible con todos los trucos de Bego, La Ordenatriz, para que no haya drama doméstico que se te resista «En este libro he recopilado más de 130 recetas sobre las principales preguntas que me planteáis a diario. Más de 130 manchas, ordenadas alfabéticamente de manera clara y práctica, para que usarlo sea un poco como tenerme al otro lado de Instagram: lista para resolver todas tus dudas.» Manchas de bolígrafo, de chocolate, de maquillaje, de cera o de sangre. Atascos, roturas, quemaduras o desteñidos. Este libro es una guía infalible para tener siempre a mano porque te resolverá los mil y un problemas domésticos que se te puedan presentar en el día a día. Con ingredientes básicos como bicarbonato, vinagre, jabón en escamas, amoníaco o laca (sí, laca como ingrediente quitamanchas, y también insecticida, ¡insecticida!), Bego, La Ordenatriz, te guiará con nuevas, creativas y originales soluciones tan sencillas como infalibles. Soluciones de la A a la Z para que encuentres rápidamente la respuesta que necesitas, con un lenguaje sencillo y toda la sabiduría de esta gran experta a la que ya siguen más de un millón y medio de personas».

En él está el truco que puede acabar convirtiéndose en un extra que debemos poner en práctica ahora que tenemos el horno como parte de este día a día. La mezcla de bicarbonato con vinagre es el mejor quitagrasas que existe. Podremos hacer esta mezcla para que acabe con la grasa incrustada en el horno.

La mezcla acabará siendo la que nos permita acabar de una vez por todas con un tipo grasa que a veces cuesta de quitar. Con pequeños detalles de este tipo podría acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo esencial para que nuestro horno parezca nuevo.

Más de 300 comentarios en Amazon demuestran que su libro y trucos son más que necesarios. Algunos de sus lectores afirman que: «Para cualquier persona que viva sola y se enfrente a una mancha, creo que es indispensable tenerlo. Un diccionario de manchas que en más de una ocasión evita que acabes tirando algo porque se ha manchado o parece que no tiene solución».

Tendremos que empezar a poner en marcha este truco para convencernos de que esta Ordenatriz sabe muy bien cómo hacer las cosas. Atrévete a limpiar el horno como una auténtica profesional.