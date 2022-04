El truco para evitar que las sábanas se enreden en la lavadora

¿A quién no se le ha ocurrido, al menos una vez, lavar sus sábanas y ropa en la lavadora y sacarlas completamente enrolladas? Desafortunadamente, el problema de las sábanas y la ropa anudándose en un enredo inextricable es muy común. Evidentemente esto no es un problema grave, pero sí puede ser realmente un fastidio dado que la ropa que queda enredada tal y como es el caso de las sábanas, acabará mucho más arrugada. Además, los pliegues de las sábanas no son la mejor «caricia» cuando nos vamos a dormir, a no ser que antes las planches, entonces , ¿cómo podemos evitar que esto suceda? Por suerte existe un truco para evitar que las sábanas se enreden en la lavadora y que os revelamos a continuación.

Sábanas que se enredan en la lavadora

Cómo evitar que las sábanas se enreden en la lavadora con un sencillo truco y cómo no arrugarlas en la secadora. Este va a ser nuestro objetivo. Gracias a lo que te vamos a explicar, lograrás que por fin tu colada de sábanas sea perfecta.

A todo el mundo le ocurre, no es algo que sólo te pase a ti. Cuando metemos las sábanas en la lavadora y la sacamos una vez ha terminado el ciclo de lavado, y hemos hecho el centrifugado, nos encontramos con las sábanas retorcidas una dentro de otra. Una cosa muy molesta.

Sin embargo, existe un truco o de hecho varios, para evitar este problema que nos hace perder mucho tiempo y nos pone nerviosos.

En primer lugar, las sábanas deben lavarse solas , para evitar que otras telas se enreden alrededor de ellas durante el lavado.

Las sábanas no solo se retuercen con otras telas, sino que no se lavan bien. Las sábanas deben insertarse ordenadamente, desdobladas o dobladas, pero nunca enrolladas.

El centrifugado es el «culpable» y el truco de la lana

Por otro lado, es importante saber que es el ciclo de centrifugado el responsable del enredo porque las revoluciones son poderosas, por lo tanto, se debe disminuir el número de revoluciones.

En resumen, no debes llenar demasiado el tambor y cuando laves las sábanas es mejor no añadir otras prenda.

Eventualmente existe un truco que quizás no conozcas: agregar ovillos de lana durante el lavado, estos estirarán la tela y evitarán la formación de arrugas.

¿Qué hacer con la secadora?

En cuanto a la secadora, es normal que con las muchas vueltas que da, haga que las sábanas se enrollen aún más. Y si hay otras prendas en el medio, todas se quedan dentro de las sábanas y no se secan bien. El resultado es una colada mitad seca y mitad mojada.

Por eso también en este caso es mejor secar las sábanas solas en la secadora, guardándolas ordenadamente y sin arrugas.

Aunque estos pasos pueden parecer aburridos, son efectivos y nos permiten perder menos tiempo cuando sacamos la ropa de la secadora porque estará perfectamente seca y sin enredos.

Prueba estos trucos y verás como tus sábanas saldrán perfectas de la lavadora y secadora.