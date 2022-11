El trucazo para comprar marisco ahora y que te dure hasta Navidad

Los días previos a la Navidad el precio del marisco se dispara en las tiendas, así que es interesante conocer un truco para comprar ahora y que dure hasta las fiestas. En las comidas y cenas familiares, el marisco es uno de los alimentos clave: gambas, cigalas, percebes… Lo primero es tener claro qué tipo de marisco vamos a servir porque no todos son iguales y, por lo tanto, no podemos tratarlos del mismo modo.

¿Cómo congelar el marisco para Navidad?

Las gambas, los langostinos o las cigalas son muy populares en Navidad. Estos hay que congelarlos sin haberlos cocido previamente. A la hora de descongelarlos, lo ideal es pasarlos a la nevera 24 horas antes de cocinarlos.

En el caso de que queramos servir centollos, bueyes de mar, bogavantes o nécoras, la recomendación de los expertos es comprarlos vivos. Luego, los cocemos en casa y, una vez cocidos, los metemos en el congelador.

El mejor truco para que conserven intacto su sabor es envolverlos con un paño de cocina mojado en el agua de cocción tras cocerlos. Luego, lo cubrimos todo en papel film, y, al meterlo al congelador, debemos hacerlo con las patas para arriba, para que los jugos se queden en su sitio.

De todos los tipos de marisco que hay, las ostras y los percebes es mejor no congelarlos. Por lo tanto, si no podemos comprarlos en Navidad, es mejor no hacerlo. La razón es que pierden muchas de sus cualidades.

¿Cómo cocer el marisco?

A la hora de cocer el marisco, la cacerola debe ser lo suficientemente amplia para que quepa holgadamente. Debemos añadir entre 60 y 70 gramos por litro de agua, y también podemos echar un par de hojas de laurel.

Un dato muy importante a tener en cuenta es que si el marisco está vivo, tenemos que ponerlo a cocer en agua fría. Una vez llegue al punto de ebullición, empieza a contar el tiempo de cocción.

En cambio, el marisco que ya está muerto o congelado, lo echamos directamente en el agua hirviendo. Hay una excepción, que son los percebes y los camarones, que siempre se echan en agua hirviendo.

El tiempo de cocción de los principales tipos de marisco es el siguiente:

Bogavante : 25 minutos

: 25 minutos Buey de mar : 20 minutos

: 20 minutos Langosta : 20 minutos

: 20 minutos Centolla : 18 minutos

: 18 minutos Nécora : 7 minutos

: 7 minutos Cigala : 3 minutos

: 3 minutos Percebe : 2 minutos

: 2 minutos Langostino: 2 minutos

Por último, cabe señalar que como mejor sabe el marisco es recién hecho o templado.