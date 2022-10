El trucazo casero para quitar de las manos el olor a mandarinas

Comer con la manos es un gustazo en muchas ocasiones, incluso cuando al hacerlo se te ensucian, se llenan de grasa o se quedan con el olor a la comida en cuestión, pero con aprender lo que debes hacer para tenerlas impecables después, problema resuelto. Te contamos el mejor truco para quitar el olor a mandarina de las manos después de haberte comido una, un trucazo que igualmente te servirá para cuando te comas naranjas.

El olor a fruta no resulta desagradable, pero tampoco es que sea un perfume ideal para llevar en las manos todo el tiempo, por lo que al comer cualquier fruta con las manos es importante saber cómo quitar el olor, ya que en muchas ocasiones lavárselas no es suficiente y el olor perdura en las manos si no sabes cómo eliminarlo.

El truco definitivo para quitar el olor a mandarina de las manos

El bicarbonato de sodio es uno de los productos mágicos que puedes tener en tu hogar y utilizar para una gran variedad de trucos, tanto de limpieza como de belleza o de higiene, y en este caso también el protagonista de este trucazo para quitar el olor a mandarina de las manos. Ponerlo en práctica será tan sencillo como frotar tus manos con bicarbonato de sodio y después lavarlas con jabón como haces habitualmente, verás que el olor desaparece por completo.

Otros trucos para quitar el olor a mandarina o naranja de las manos