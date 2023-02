El trucazo de las bolas de papel albal para que salga la ropa de la lavadora perfecta

Aunque poner la lavadora parezca la tarea más sencilla del mundo, es importante conocer algunos trucos para sacar el máximo rendimiento de este electrodoméstico y que salga la ropa perfecta. Uno de los más virales es el de las bolas de papel albal que se ha hecho viral en redes sociales. Es tan sencillo como introducir tres bolas de papel albal en el tambor de la lavadora, con el resto de la la ropa sucia. Ponemos el programa de lavado como siempre, añadimos el detergente y el suavizante, ¡y listo!

Pero, ¿qué sentido tiene introducir bolas de papel albal en la lavadora? Pues bien, esto tiene que ver con la vida útil de la ropa. Es normal que las prendas empiecen a desgastarse por los lavados, ya que, cuando la lavadora está en funcionamiento, desprende algunas cargas eléctricas en el tambor, ocasionando daños en las prendas.

Las cargas eléctricas se producen por la fricción entre la ropa o por el propio movimiento de la lavadora. Estas pueden hacer que las prendas se electrifiquen y tengan una vida útil más corta. Lo que logramos introduciendo las bolas de papel albal es precisamente evitar la electrificación de la ropa.

Cabe señalar que este truco no supone riesgo alguno para la salud. Esto es algo que resulta lógico, ya que este material solemos utilizarlo para envolver alimentos. En lo que respecta a la propia lavadora, las bolas de papel albal tampoco provocan daños en el tambor. Por lo tanto, no tenemos excusa para no utilizar este método en los futuros lavados.

¿Cómo utilizar la lavadora de forma eficiente?

Aún poniendo en práctica el truco del papel albal, es imposible que la ropa salga perfecta si la lavadora no está limpia. Por este motivo, es fundamental limpiar la lavadora una vez al mes. Es muy fácil hacerlo con una solución casera, añadiendo dos tazas de bicarbonato y medio litro de vinagre de limpieza en el cajetín del detergente. Luego, se programa un ciclo corto a 60 o 90 grados, y queda como nueva.

Siempre que podamos, es preferible lavar con agua fría, ya que conserva el color original de las prendas y cuida los tejidos. Para ahorrar agua y energía, debemos conocer los diferentes programas de la lavadora, y utilizar ciclos cortos para prendas ligeras y delicadas y que no estén muy sucias.

Y, por último, cabe señalar que uno de los errores más comunes es echar más cantidad de detergente de la recomendada pensando que así la ropa va a quedar más limpia. Sin embargo, con esto solo conseguimos el efecto contrario.