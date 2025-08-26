Un ex banquero avisa de lo que pasaría con tus ahorros si el banco quiebra: «A ver cuánto tardas en…»

Un ex banquero ha puesto en alerta sobre lo que podría pasar con los ahorros de los ciudadanos en caso de la quiebra de un banco. Este experto en la materia ha publicado un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales porque es un tema controvertido y que tiene en duda a muchas personas. ¿Qué pasará con el dinero de la gente en caso de un colapso bancario? Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que podría pasar con tus ahorros si un banco se va a la quiebra.

Las guerras que habitan en el mundo hoy en día, las pandemias, catástrofes naturales o el apagón histórico que sufrió España el lunes 28 de abril han puesto en alerta a las personas por una sensación de vulnerabilidad más que real. Por ello, incluso varios países de la Unión Europea ya han recomendado a los ciudadanos hacerse con un kit de emergencia para sobrevivir a una catástrofe a gran escala. Así que ante esta situación es lógico pensar en qué pasaría con los ahorros de las personas en caso de hecatombe.

En España, los ahorros de los ciudadanos están seguros en caso de la quiebra de un banco. El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito cubre hasta 100.000 euros por titular y cuenta en caso de colapso bancario. El Banco de España también se ha pronunciado sobre ello en un artículo publicado en su página web oficial en el que deja claro que: «Una vez que entregamos nuestro dinero a un banco, si este quebrara, estaríamos protegidos y recuperaríamos nuestro dinero hasta cierto límite».

«Si tenemos una cuenta corriente, una libreta de ahorros o un depósito a plazo, nuestro dinero está garantizado hasta 100.000 euros por cada titular y cada entidad», informa el organismo dependiente del Gobierno. Incluso hay ciertos casos en los que el FGD cubrirá el importe total depositado. Así que, en caso de que un banco quiebre en España, los ciudadanos podrán estar tranquilos: podrán recuperar el dinero íntegro en caso de tener hasta 100.000 euros en la cuenta.

La duda sobre los ahorros en el banco

Un profesional de la banca ha puesto en duda que los ahorros de los ciudadanos estén seguros en caso de colapso bancario. «Un ex banquero revela la gran mentira que te oculta el banco», reza el titular del vídeo publicado en la red social TikTok en el que este experto en la materia explica lo que podría pasar con los ahorros de las personas en caso de que colapse un banco en nuestro país.

«Yo meto 100.000 euros en el banco y estoy protegido. Bueno, veremos el día que un banco quiebre. A ver cuánto tardas en recuperar tus 100.000 euros», empieza diciendo en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones y también con un gran número de comentarios de ciudadanos que opinan algo similar a este ex banquero.

«Te pondrán en un papel, eso sí, que tienes 100.000 euros. Pero el día que los necesites para comprarte un coche, no los vas a tener. Tendrás una parte y la gente cuenta con que tiene algo, pero eso hay que respaldarlo», prosigue este profesional de la banca antes de hacer mención al Fondo de Garantía de Depósitos. «El Fondo de Garantía de Depósitos famoso en España desde luego no da para cubrir ni un 10% de un porcentaje de un banco serio hoy en día», explica este ex banquero en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.