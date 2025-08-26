Este perro es el más famoso de Santiago de Compostela y tiene sentido: su increíble don le ha hecho viral

Santiago de Compostela es una ciudad que cada día recibe a viajeros de todo el mundo. Un destino único, con su majestuosa catedral y la magia que rodea al Camino de Santiago. Entre tanta historia y tradición, es normal que, de vez en cuando, surjan pequeñas anécdotas que se hacen virales en redes sociales. La última de ellas tiene que ver con un perro que ha acabado convirtiéndose en tendencia, hasta el punto de convertirse en una atracción turística más en Santiago e Compostela.

Se trata de un border collie que, desde la ventana de un primer piso en plena Rúa do Franco, lanza una pelota a los viandantes que pasan por allí para que se a devuelvan. Una escena cotidiana que se ha transformado un fenómeno viral con miles de interacciones en TikTok y otras plataformas.

El perro más famoso de Santiago de Compostela

La Rúa do Franco es una de las arterias más conocidas de la ciudad gallega. En apenas 150 metros se concentran más de 80 bares y restaurantes; es la calle con más establecimientos de hostelería por metro cuadrado de toda España.

El protagonismo de este perro surgió cuando la usuaria @evampuig compartió en TikTok un vídeo en el que mostraba al border collie jugando desde su ventana. En las imágenes se aprecia cómo el animal empuja con su hocico una pelota amarilla hacia la calle, esperando que alguien la recoja y se la devuelva.

En cuestión de horas, el vídeo comenzó a viralizarse. Hoy acumula más de 1,5 millones de visualizaciones y más de 215.000 «me gusta», además de miles de comentarios. Lo que en principio parecía un juego inocente se convirtió en un fenómeno viral, en el que todo el mundo se ha sentido identificado con la alegría que transmite la escena.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar: «no me movería de ahí en todo el día», escribió una joven, mientras otro añadía con humor: «ya tengo motivo para visitar Santiago de Compostela de nuevo».

Jugar a al pelota con un perro, como este border collie de Santiago de Compostela, puede parecer algo que simplemente es divertido. Sin embargo, este juego tiene un amplio abanico de beneficios para la salud tanto física como mental del animal.

El beneficio más evidente de esta actividad es la práctica de ejercicio físico, que conlleva la quema de calorías, la mejora de la resistencia cardiovascular y el fortalecimiento de músculos y articulaciones. Los veterinarios advierten de que la obesidad canina es un problema cada vez más frecuente en perros de todas las razas y edades, por lo que este tipo de actividades son muy recomendables para ayudarles a mantenerse en su peso ideal.

Jugar a la pelota también exige concentración, atención y memoria. El perro tiene que seguir la pelota con la vista, calcular la dirección del lanzamiento y anticipar su trayectoria para ir a por ella. Este proceso lo mantiene alerta, activa su mente y estimula su capacidad de aprendizaje, al tiempo que reduce el estrés y la ansiedad.

Finalmente, los etólogos caninos insisten en la importancia de pasar tiempo de calidad con nuestras mascotas. Los perros son animales sociales por naturaleza, y jugar a la pelota permite fortalecer la relación entre el perro y su dueño, algo fundamental para el bienestar de ambos.

Hay un perro en Santiago que se dedica a pasarle la pelota a la gente que pasa por la calle para que se la devuelvan 😂 pic.twitter.com/jNBdPglNlp — Postureo Español (@PostureoEspanol) August 19, 2025

El border collie, originario de la frontera entre Escocia e Inglaterra, es considerado el perro más inteligente del mundo. Su combinación de agilidad, resistencia, capacidad de aprendizaje y sensibilidad lo convierten en un compañero único, aunque no apto para todas las familias, ya que tiene un nivel de energía altísimo. Para cuidar su bienestar, es necesario ofrecerle varias horas de ejercicio físico y mental al día.

El border collie es un perro de tamaño mediano, con una altura que oscila entre los 45 y 55 centímetros a la cruz y un peso promedio de 15 a 20 kilos. Los colores más comunes son el blanco y negro, aunque también existen border collies tricolor, marrón y blanco, azul mirlo o incluso completamente negros.

Según el ranking de Stanley Coren, esta raza encabeza la lista de los perros más inteligentes del mundo. Pueden aprender nuevas órdenes con apenas cinco repeticiones y obedecerlas con una tasa de éxito superior al 95%. Asimismo, son capaces de resolver problemas, anticipar movimientos e incluso tomar decisiones independientes.

En cuanto a su carácter, suelen ser perros cariñosos, leales y sensibles. Con una buena socialización, pueden convertirse en los mejores compañeros para familias. Disfrutan enormemente de la compañía humana y establecen un fuerte vínculo con sus dueños, y con los niños suelen ser juguetones y pacientes.

Con paciencia, ejercicio y dedicación, el border collie, como el conocido perro de Santiago de Compostela es un compañero inigualable para familias activas.