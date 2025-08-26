Adiós a la pensión de viudedad: la Seguridad Social se la está retirando a estas personas

La pensión de viudedad es una ayuda fundamental para muchas familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. En particular, esta prestación ha sido clave para aquellas personas que dependían económicamente de su pareja o que tienen familiares a su cargo. No obstante, esta pensión no siempre está asegurada, ya que la legislación contempla determinadas circunstancias en las que se puede perder el derecho a percibirla.

La prestación está destinada a cubrir necesidades económicas tras el fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho, asegurando un mínimo de protección para las familias afectadas. En su mayoría, los beneficiarios de esta ayuda son mujeres, representando el 96% del total. Este dato refleja las desigualdades económicas que aún persisten, especialmente en generaciones donde los roles de cuidado recaían mayoritariamente en las mujeres. Aunque la legislación busca proteger a estos colectivos, las normativas también imponen límites claros para mantener la prestación. A continuación, vamos a profundizar en los motivos por los que se puede perder la pensión de viudedad, los requisitos para acceder a ella, y cómo solicitarla en caso de cumplir las condiciones establecidas.

¿Por qué se puede perder la pensión de viudedad?

Aunque esta prestación tiene carácter vitalicio, según el artículo 219 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), hay circunstancias específicas en las que la pensión puede extinguirse. Los principales supuestos son:

Contraer un nuevo matrimonio o formar una pareja de hecho. Hay excepciones, como cuando la pensión representa al menos el 75% de los ingresos totales del beneficiario.

o formar una pareja de hecho. Hay excepciones, como cuando la pensión representa al menos el 75% de los ingresos totales del beneficiario. Fallecimiento del beneficiario.

Comprobar que el causante no falleció por accidente, si esta era la causa declarada para la pensión.

para la pensión. Ser declarado culpable de la muerte del causante en una sentencia firme.

en una sentencia firme. Ser condenado por un delito doloso de homicidio o lesiones hacia la persona que originó la prestación, salvo en casos de reconciliación.

En estas situaciones, si hay beneficiarios de pensiones de orfandad, estas pueden verse incrementadas tras la extinción de la pensión de viudedad.

Cuantía y límites económicos de la pensión de viudedad

La cuantía de esta prestación se calcula aplicando un porcentaje a la base reguladora del fallecido. En general, este porcentaje es del 52%, aunque puede aumentar al 60% o incluso al 70% en casos específicos, como si el beneficiario tiene 65 años o más, no percibe otros ingresos y no supera un umbral anual de rentas.

Para las personas que contrajeron nuevo matrimonio o formaron pareja de hecho, se aplican límites económicos. La pensión podrá mantenerse si representa al menos el 75% de los ingresos anuales del beneficiario, o si los ingresos combinados de ambos no superan dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.

Requisitos para solicitar la pensión de viudedad

La pensión de viudedad está destinada a personas que han mantenido un vínculo legal con el fallecido, ya sea matrimonio, pareja de hecho, separación o divorcio. Para solicitarla, es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

Requisitos del causante

El fallecido debe estar integrado en el Régimen General de la Seguridad Social y haber cotizado un mínimo de 500 días en los últimos cinco años, salvo que el fallecimiento sea por accidente o enfermedad profesional, en cuyo caso no se exige cotización.

Requisitos del beneficiario

Cónyuge superviviente, con un matrimonio de al menos un año o con hijos en común.

con un matrimonio de al menos un año o con hijos en común. Separados o divorciados , siempre que sean acreedores de una pensión compensatoria extinguida por el fallecimiento.

, siempre que sean acreedores de una pensión compensatoria extinguida por el fallecimiento. Supervivientes de parejas de hecho inscritas, con una convivencia mínima de cinco años.

El proceso de solicitud requiere documentación como el formulario de prestaciones de supervivencia, el acta de defunción del causante y documentos que acrediten el vínculo y la situación económica del solicitante.

Cómo solicitar la pensión de viudedad

El trámite para solicitar la pensión de viudedad puede realizarse de forma presencial o telemática. Para ello, el interesado debe descargar el formulario correspondiente desde la web de la Seguridad Social y presentar la documentación necesaria. Entre los documentos requeridos se incluyen:

DNI del solicitante.

Certificación del acta de defunción.

Libro de familia o documento que acredite el vínculo matrimonial o de pareja de hecho.

Certificados de ingresos y convivencia en el caso de parejas de hecho.

La solicitud puede enviarse por correo postal, entregarse en una oficina de la Seguridad Social con cita previa o realizarse online a través de la Sede Electrónica, si se dispone de certificado digital.

Es importante destacar que el plazo para presentar la solicitud no tiene límites, pero si se realiza más de tres meses después del fallecimiento, los pagos serán retroactivos únicamente hasta tres meses previos a la fecha de solicitud.

La pensión de viudedad es una herramienta clave para garantizar la estabilidad económica de muchas familias, pero las normativas vigentes también buscan evitar posibles abusos y asegurar que llegue a quienes realmente la necesitan. Es fundamental que los beneficiarios se informen adecuadamente sobre los requisitos y las condiciones para mantener esta ayuda.