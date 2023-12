Toma nota: este va a ser el trabajo mejor pagado del mundo en 2024

Este 2024 hay un trabajo que será el mejor pagado del mundo, según los expertos, si queremos encontrar un buen empleo, esto es lo que debemos estudiar. Vivimos cada vez más en un mundo digital, conectados las 24 horas del día, a través del teléfono, el ordenador, la Tablet, el reloj o cualquier dispositivo con conexión a Internet. Hasta el coche en el que nos movemos se conecta a Internet, con lo cual, hay un sector que gana peso con el paso del tiempo, la ciberseguridad es esencial y cada vez se cotiza a un precio más elevado.

Este va a ser el trabajo mejor pagado del mundo en 2024

Dependiendo de la edad que tengamos, algunos de los trabajos actuales eran impensables. Si eres de los 80, iniciaste la carrera en el 2000, seguramente jamás hubieras pensado en nada que tuviera que ver con Redes Sociales. La tecnología avanza tan rápidamente que nos va dejando cada cierto tiempo, nuevas profesiones.

Es el caso de la ciberseguridad que cada vez cobra más protagonismo, pero no es de extrañar, si tenemos en cuenta que estamos ante una herramienta que protege todo nuestro mundo de un mal que va ganando terreno. Los delincuentes cada vez más saben cómo entrar dentro de unos dispositivos en los que guardamos nuestro mundo entero. Por lo que no es de extrañar que en este 2024 haya una profesión que vaya en aumento, no solo en número de plazas, sino también en cuanto a trabajo y sueldo se refiere.

Techopedia ha sido la encargada de realizar un estudio sobre los trabajos del futuro más inmediato. Analizando el tipo de vacantes y las características de estas. Si quieres un buen sueldo y un trabajo casi seguro en cuestión de semanas, este es tu sector.

Miles de vacantes y buenos sueldos en este trabajo

Según este estudio no solo el 2024 será el año de la ciberseguridad, sino que también de un trabajo bien pagado en este sector. Solo en Estados Unidos, las vacantes que cubrir para este trabajo ya son enormes, según afirman estos expertos: “más de 750 mil puestos vacantes en el sector de la ciberseguridad”.

No solo en oferta de trabajo nos debe sorprender, también en lo que se cobra. Se puede llegar a embolsar al año 45.000 euros, es decir, unos 4.000 euros al mes por hacer un trabajo para el que cada vez habrá más vacantes. En Estados Unidos estos profesionales llegan a cobrar 120.000 euros, por lo que son, en esencia una pieza clave del mercado laboral.

España necesitará en breve estos profesionales de la misma forma que lo hacen otros países que no dudan en apostar por esta figura que protege a empresas, pero también a particulares. Contar con uno de estos expertos en plantilla, prácticamente será obligatorio, especialmente si tenemos en cuenta que un ataque informático puede causar millones en pérdidas.

Entre 2013 y 2021 las contrataciones de expertos en ciberseguridad han aumentado en +350%. Dando lugar a unas cifras que quizás sorprenderán a más de uno. Si no sabes qué hacer con tu futuro laboral, ha llegado el momento de emprender un camino que quizás nunca hubieras imaginado.

La ciberseguridad se ha convertido en la esencia de una serie de elementos que son claves. Mantener los datos de empresas y particulares a salvo ante una serie de amenazas que cada vez van cobrando más y más protagonismo. Se acercan cambios importantes y este 2024 parece que acabará siendo el año de la ciberseguridad en cuanto a número de puestos de trabajo ofertados.