Todo el mundo está poniendo las perchas del revés en el armario: la curiosa razón

Estamos ya en plena primavera, uno de los momentos del año en los que se hace el cambio de temporada en los armarios para dar paso a la ropa de primavera-verano y dejar a buen recaudo abrigos, bufandas y todas las prendas relacionadas con el frío invierno. Te contamos la curiosa razón por la que todo el mundo está poniendo las perchas al revés en los armarios… ¡también querrás hacerlo!.

Las redes sociales están llenas de trucos de todo tipo para que puedas aprovechar al máximo lo que sea en cada caso, o hacerlo en menos tiempo o de forma más sencilla, lo cierto es que hay millones de vídeos con trucos de los que aprender algo interesante.

Por esto debes poner las perchas al revés en el armario

Es habitual que en el armario se acumule ropa que realmente nunca utilizas, y por más que ves esas prendas una y otra vez, te pones otras pero no haces nada por librarte de ellas, como si en algún momento realmente te las fueras a poner. Y precisamente este truco de poner las perchas al revés en el armario es perfecto para saber realmente la ropa que te pones.

Ahora que vas a hacer el cambio de temporada en la ropa, cuelga todo lo de primavera-verano con las perchas del revés, y al decir al revés nos referimos a que en lugar de orientarlas como siempre las orientes al lado contrario. Cada vez que utilices una prenda, cuando la vuelvas a guardar, hazlo con la percha como siempre, no del revés. ¿Esto por qué?. Cuando llegue el final de temporada verás que todo lo que no te pones sigue estando en perchas del revés, y será el momento de tomar una decisión sobre seguir acumulando unas prendas que no te has puesto ni una sola vez en toda la temporada.

La verdad es que resulta un trucazo muy práctico que te va a venir de perlas, porque cuando tienes mucha ropa seguro que llega el cambio de armario y ni tan siquiera tienes claro lo que has utilizado. Será un buen momento para donar ropa o reciclarla, porque si no te la has puesto en toda la temporada, ¿qué te hace pensar que la temporada siguiente sí que la vas a utilizar?.

Como consejos final, toda la ropa que quites de invierno, guárdala en cajas o bolsas para que se conserve en las mejores condiciones para cuando la tengas que volver a colgar en el armario cuando llegue el final del verano.