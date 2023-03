¿Tiene fecha de caducidad la nuez moscada? Si eres aficionado a la cocina o te gusta preparar recetas especiales de vez en cuando, sabrás que la nuez moscada es una de las especias con más sabor y aroma, además de contar con múltiples vitaminas y minerales. No te puede faltar en tu despensa o en tu armario dedicado a las especias, pero debes procurar almacenarla bien si deseas que se mantenga siempre con todas sus propiedades y para que además, te dure mucho más tiempo.

De hecho, si deseas maximizar la vida útil de la nuez moscada debes guardarla en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz del sol. De este modo podrías conseguir conservarla en perfecto estado no sólo durante meses sino incluso años. En concreto, si se trata de nuez moscada entera puede durarte sin problema entre 3 y 4 años.

Además, lo ideal es meterla dentro de un recipiente hermético para evitar que se deteriore con el tiempo. Es decir, que pierda aroma o sabor.

Y en el caso de comprar nuez moscada envasada debes fijarte bien en la fecha preferente de consumo. Si la guardas siempre dentro de este paquete y además procuras cerrarlo bien cada vez que lo uses, no tendrás problema en que te dure lo que pone en la fecha (que suelen ser esos tres años) e incluso más.

¿Podemos comerla después de la fecha de consumo preferente?

En el caso de que tengas un paquete de nuez moscada o un bote de esta especia y veas que la fecha de consumo preferente ya ha pasado, puedes seguir agregándola a tus recetas siempre y cuando la hayas almacenado en buenas condiciones y cuando el embalaje no esté dañado. Además deberás comprobar que la nuez moscada sigue manteniendo su aroma.

Es difícil que la nuez moscada, al igual que otras muchas especias se eche a perder sin más, pero eso no quiere decir que con el tiempo no pierda potencia y no agregue el sabor que se espera. Por ello es importante saber cuánto tiempo lleva guardada o dentro del envase y comprobar también si el olor sigue siendo intenso y el sabor es bueno.

¿Qué ocurre con la nuez moscada en polvo?

En el caso de la nuez moscada en polvo, también puede durarnos sin problema de 3 a 4 años, si se conserva a temperatura ambiente y alejada de la luz y en su correspondiente envase o mucho mejor si la transfieres a un recipiente hermético.