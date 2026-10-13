Thomas Hobbes, filósofo moderno: «El hombre es un lobo para el hombre cuando no existe un marco de reglas que garantice la convivencia»
El filósofo inglés advirtió de los peligros de una sociedad sin normas ni autoridad
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¿Somos capaces de convivir en paz cuando nadie establece límites a nuestras acciones? Thomas Hobbes, uno de los filósofos más influyentes de la Edad Moderna, dedicó su obra a estudiar el comportamiento humano y los motivos que llevan a las personas a enfrentarse entre sí. Su célebre expresión «el hombre es un lobo para el hombre» resume una advertencia que continúa vigente, ya que cuando desaparecen las reglas compartidas y la seguridad deja de estar garantizada, el interés individual puede imponerse al bienestar colectivo.
El peligro de vivir sin normas
Para Hobbes, la convivencia no podía depender únicamente de que las personas actuaran de buena fe. En determinadas circunstancias, el miedo, la desconfianza y la lucha por conseguir recursos podían empujar a los individuos a enfrentarse entre sí, incluso cuando preferirían vivir tranquilamente.
El filósofo describió esta posibilidad mediante el concepto de estado de naturaleza, una situación hipotética en la que no existe una autoridad común capaz de garantizar el cumplimiento de las normas. Sin esa protección, cada persona tendría motivos para desconfiar de las intenciones ajenas, lo que dificultaría la cooperación y aumentaría la inseguridad.
El contrato social como respuesta
Thomas Hobbes nació en Inglaterra en 1588 y vivió una época marcada por importantes conflictos políticos y sociales. La Guerra Civil Inglesa influyó en su preocupación por el desorden y la necesidad de encontrar una fórmula que permitiera mantener la paz entre los ciudadanos.
En su obra Leviatán, publicada en 1651, defendió que las personas debían aceptar un pacto para establecer una autoridad con capacidad suficiente para hacer cumplir las leyes. Este acuerdo, conocido como contrato social, permitiría abandonar una situación de inseguridad y construir una sociedad en la que los conflictos pudieran resolverse mediante unas reglas comunes.
Una lección que sigue vigente
La reflexión de Hobbes continúa invitando a pensar en el papel de las leyes, las instituciones y la responsabilidad individual. Las normas no eliminan todos los problemas, pero establecen límites y ofrecen mecanismos para proteger los derechos de las personas y resolver desacuerdos.