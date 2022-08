El terrible hábito que debes eliminar desde ya según Elon Musk

Uno de los empresarios más controvertidos de los últimos tiempos, el fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, comenta un terrible hábito que debes eliminar ya para dedicarte a otras cosas. Y aunque tiene varios malos hábitos, se ha fijado en uno para recomendar que no lo hagamos.

Cuál es el terrible hábito de Elon Musk

Concretamente, el empresario ha expresado que siempre mira el móvil nada más despertarse y que considera este como un mal hábito. Por esto ocupa un primero puesto entre los objetivos que debe cambiar a partir de ahora.

Lo cierto es que esto es algo que hacen muchas personas, incluso antes de ir al baño. Musk cree que esto no es nada bueno porque necesitamos empezar el día bien y sin tener tanto información como la que nos dan los móviles actualmente.

Por esto quiere establecer una nueva rutina para hacer otras cosas a primera hora del día, como deporte y otros. De hecho, en una entrevista donde explicó este mal hábito, también confesó que, a partir de ahora, haría sobre 20 minutos de ejercicios al levantarse y es entonces cuando podría mirar el teléfono.

Otros malos hábitos de Elon Musk son que prácticamente no desayuna y que trabaja sobre 90 euros a la semana, algo que no es nada bueno, quizás siendo peor que ver el móvil al levantarse. Además ha confesado que duerme sobre 6 horas al día y que prácticamente come entre las diferentes reuniones que suele tener en sus jornada.

El hábito de Musk, además del resto, no es nada extraño, y lo tienen muchas personas, que incluso van a dormir con el móvil en la mano y se despiertan casi igual, consultando este aparato que ya no podemos apartar de nuestras vidas.

Sea como sea, los expertos nombran que no consultemos el móvil antes de dormir, pues no es nada bueno para nuestra mente. Así que si lo que quieres es estar relajado y dormir bien, entonces deja de lado el móvil en la cama, no tendrás tentación de cogerlo cuando no toca.

Además, los especialistas también nombran que los dispositivos generan adicción y que no es nada bueno en general. Así lo mejor es acabar el día con un buen libro, escuchando música o meditando, y por la mañana, tal como aconseja Elon Musk, hacer ejercicio y desayunar de forma correcta para afrontar una dura jornada.