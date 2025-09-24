Soy frutera y ésta es la mejor forma de pelar los higos chumbos sin destrozarlos este otoño

Los higos chumbos, también conocido como tunas o nopales, son el fruto de un cactus que destaca por su capacidad de adaptación a climas áridos, principalmente en regiones de España como Andalucía, Canarias y Baleares. A pesar de su valor culinario, su manipulación requiere cierto cuidado, ya que las espinas pueden clavarse con facilidad, dificultando su pelado y consumo.

En este contexto, conocer la mejor manera de pelar los higos chumbos resulta fundamental. A lo largo de los años, se han desarrollado diversas técnicas para retirar la cáscara sin afectar la pulpa, y en plataformas como TikTok usuarios han mostrado procedimientos que simplifican este proceso, convirtiéndose en referencias útiles para fruteros y consumidores.

¿Cuál es la mejor forma de pelar los higos chumbos sin destrozarlos?

El higo chumbo proviene de la palera o chumbera, técnicamente denominada Opuntia ficus-indica. También se la conoce como chumba, higuera de chumbos, nopal, nopalera, higuera de indias o tuna.

Usuarios de TikTok como @frutasbelenyazucena, @helenacueva y @manuelbaigorri han compartido pasos prácticos para retirar las espinas sin dañar la fruta:

Colocar los higos sobre un área cubierta de plantas o arbustos. Usar un cepillo de cerdas blandas para remover las espinas superficiales. Sumergirlos en agua y lavarlos con cuidado para eliminar restos de tierra y espinas restantes.

Estas técnicas permiten una limpieza segura y evitan que la pulpa se deteriore antes del pelado. Una vez limpias las espinas, el siguiente paso es retirar la cáscara. La técnica básica consiste en:

Cortar los extremos del higo chumbo. Realizar un corte longitudinal superficial a lo largo del fruto. Tirar cuidadosamente de la piel desde uno de los extremos hasta despegarla completamente.

Durante este proceso se recomienda el uso de guantes gruesos o papel de cocina húmedo para evitar pinchazos. Este método mantiene la pulpa intacta y facilita su posterior uso en recetas.

Como dato de color, esta especie fue introducida en España por los colonizadores desde América y se ha adaptado a terrenos áridos y semiáridos, lo que le ha valido el apodo de “pan providencial de las regiones áridas”.

Formas de consumir la pulpa del higo chumbo

La pulpa del higo chumbo se puede aprovechar de múltiples formas:

Comerla directamente, similar a un melocotón.

Triturarla para zumos, batidos o licuados, combinándola con zanahoria, manzana o limón.

Preparar mermeladas caseras con azúcar y limón.

Elaborar queso de tuna, una pasta dulce cocida a fuego lento.

Incorporarla en ensaladas frescas con hojas verdes, frutos secos o queso.

Cabe remarcar que la pulpa contiene menos de 50 kcal por 100 g, compuesta en gran parte por agua, fibra, potasio, magnesio, calcio y vitaminas A, B y C, lo que la convierte en un alimento ligero y nutritivo.

Precauciones y recomendaciones al manipular higos chumbos

El manejo de higos chumbos requiere atención a ciertos aspectos:

Nunca ingerir las espinas, aunque sean pequeñas, ya que son irritantes.

Limitar la cantidad consumida por su efecto astringente, generalmente a dos o tres frutos por ración.

Usar guantes o utensilios para retirar la cáscara y evitar pinchazos.

Personas con estómagos sensibles deben moderar su ingesta.

Consultar con un especialista si se padece diabetes, dado el contenido natural de azúcar.

Además, al adquirir los higos chumbos, es recomendable elegir frutos con piel firme y color intenso, preferiblemente entre agosto y octubre, temporada en la que están en su punto óptimo en España.

Conservación y almacenamiento de esta fruta

Una vez pelados, los higos chumbos se colocan en un recipiente limpio y se guardan en el frigorífico. Mantenerlos frescos permite su consumo durante varios días y facilita su uso en diversas preparaciones.

Para quienes los compran enteros, la técnica de limpieza y pelado compartida en redes sociales asegura que la fruta llegue lista para comer sin riesgo de lesiones por las espinas.