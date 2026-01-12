La economía circular gallega dará un salto cualitativo con la construcción de una planta industrial en As Pontes de García Rodríguez que transformará residuos textiles, resinas naturales y subproductos de la industria conservera en materiales sostenibles.

La compañía WIM Studio impulsará estas instalaciones de 1.500 metros cuadrados en La Coruña mediante su tecnología Recycled Textile Stone (RTS), un proceso innovador que no consume calor ni genera emisiones de CO₂. La inauguración de la primera fase está prevista antes de finalizar 2026, consolidando a Galicia como referente en innovación circular.

Este proyecto representa la evolución natural del centro de innovación que la compañía inauguró hace más de un año en el polígono de Alvedro. Desde estas instalaciones iniciales, el equipo ha desarrollado patentes, certificado materiales circulares y creado soluciones innovadoras a partir de residuos industriales que ahora podrán escalarse comercialmente.

Valorización sin huella de carbono

La nueva planta procesará anualmente más de 100 toneladas de residuo textil, 130 toneladas de concha de mejillón y más de 920 toneladas de yeso reciclado. La capacidad productiva alcanzará varias decenas de miles de planchas de RTS al año, destinadas a sectores como la construcción, el interiorismo, el mobiliario y la arquitectura. El proceso productivo destaca por su carácter sostenible, eliminando prácticamente el consumo energético tradicional y las emisiones asociadas.

La inversión total supera los dos millones de euros y generará 17 empleos directos, más otros 20 indirectos. El ahorro estimado asciende a más de 40 toneladas de CO₂ anuales, una cifra relevante en el contexto de los objetivos europeos de descarbonización industrial y reducción de residuos.

Galicia como polo de innovación

La elección de Galicia responde a criterios estratégicos y de compromiso territorial. La comunidad destaca por su dinamismo en sostenibilidad e innovación ambiental, con WIM Studio participando activamente en el Clúster de Sostenibilidad Viratec y el Cluster Saude Galicia CSG. La compañía ha participado en dos ediciones de la Business Factory Clima, abordando retos de alto impacto a través de sus distintas unidades.

Entre estos proyectos destaca la valorización de cenizas industriales de la maderera FINSA, un reto resuelto con éxito que ha permitido integrar este residuo en el material RTS. Asimismo, la empresa ha desarrollado un proyecto de valorización de residuos de yeso en colaboración con el Grupo Gestán, experto en gestión de residuos de la construcción.

Clientes de primer nivel

El centro de Alvedro ha permitido responder a las demandas reales del mercado. Desde allí, la compañía trabaja ya con clientes como Ilunion, SH Hoteles, Iturri, Orona, OGOZA/Barbour o Albia, desarrollando soluciones circulares personalizadas y demostrando la viabilidad técnica y económica de sus materiales. Actualmente, se encuentra en fase de dimensionamiento para incrementar de forma inmediata la capacidad productiva.

Las futuras instalaciones de As Pontes suponen un salto definitivo hacia la industrialización a gran escala, consolidando un modelo de economía circular que no es solo una declaración de intenciones, sino una oportunidad real de desarrollo económico, tecnológico y social.

Material patentado y premiado

Recycled Textile Stone es un material composite patentado que transforma residuos textiles al final de su vida útil, resina natural de pino y subproductos de la industria conservera gallega en una solución decorativa sostenible y trazable.

El material ofrece altas prestaciones técnicas y ha sido reconocido con el Primer Premio al Material Sostenible en MIAD. Su principal ventaja competitiva reside en combinar economía circular, innovación material y transparencia mediante trazabilidad blockchain.

Desde la compañía se destaca que la tecnología RTS se posiciona como alternativa real para múltiples aplicaciones, desde revestimientos arquitectónicos hasta elementos de mobiliario, demostrando que la sostenibilidad puede generar productos de calidad superior mientras se resuelven problemas ambientales. El proyecto gallego refuerza el compromiso de la compañía con la innovación responsable y un modelo industrial descarbonizado.