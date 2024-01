Soy experto en viajes y estos son los 6 países a los que recomiendo viajar en 2024

Si uno de tus propósitos para 2024 es viajar con tu familia o amigos, o por qué no, solo, y no sabes qué destino escoger, Marc, un joven español que vive viajando, ha publicado un vídeo en TikTok con los mejores países para visitar este año. Él mejor que nadie sabe cuáles son los lugares que realmente merecen la pena: «2023 ha sido un año lleno de viajes, en los que he podido conocer más de 15 países. Todos tienen algo especial, pero si me tuviera que quedar con 6 países esta sería mi elección».

Laos

Para Marc, Laos es el destino más subestimado de todos, y destaca su autenticidad. Recomienda este lugar a aquellos que buscan aventura y adrenalina, con la posibilidad de participar en trekkings por la selva y lanzarse por tirolinas a 80 metros de altura.

Luang Prabang, la joya de Laos, una ciudad estrechamente ligada al río Mekong y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995, es una visita imprescindible en Laos. Sus templos budistas, entre los cuales se destacan Wat Xieng Thong y Wat Xieng Muan, constituyen el principal atractivo. Vientiane, la capital de Laos, con su combinación de casas coloniales francesas y templos budistas, ofrece una amplia gama de servicios, junto con la presencia de monumentos destacados como el Patuxai o arco del triunfo, así como el Pha That Luang.

Bulgaria

El joven recomienda Bulgaria para aquellas personas «a las que les encante comer». Además, señala que es un país con mucha cultura y naturaleza.

Bulgaria, el país considerado como el más antiguo de Europa, es un destino ‘low-cost’ es ideal para escapar de la masificación. Sofía, la capital,, con su marcado estilo post-soviético, presenta una curiosa mezcla de estilos, un ambiente agradable y monumentos tan impresionantes como la catedral de Alejandro Nevski, el Teatro Nacional Ivan Vazov, el emblemático Museo de Historia Regional de Sofía y la Catedral de Sveta-Nedelya. A menos de dos horas en coche hacia el sur de la capital, se encuentra el Monasterio de Rila, posiblemente el destino turístico más famoso de Bulgaria, fundado en el siglo X.

Filipinas

Si lo que buscas es disfrutar de las mejores playas, Filipinas es el destino perfecto para ti.

Puka Shell Beach, también conocida como Yapak Beach, se despliega como una extensión de 800 metros de arena blanca adyacente a la famosa White Beach. Esta playa ofrece aguas cristalinas y olas perfectas para los amantes del surf. A diferencia de la concurrida White Beach, Puka Beach se distingue por su tranquilidad, con solo dos bares en sus extremos, proporcionando un entorno más sereno.

Marruecos

«El país más completo es Marruecos, por sus paisajes, pueblos, medinas históricas, gastronomía y además su gente es muy hospitalaria», explica Marc.

Marrakech destaca principalmente por su Medina, una intrincada red de bulliciosas calles alberga comerciantes, artesanos, mezquitas, palacios y murallas, ofreciendo una experiencia única. La ciudad también presenta otros atractivos notables, como el Palacio de la Bahía, la Mezquita Koutoubia y los Jardines de la Menara. Por otro lado, el atractivo más destacado de Fez es la medina Fez-el-Bali, un extenso barrio medieval del siglo IX con un laberinto de 9.000 calles.

Vietnam

Vietnam es uno de los mejores países para viajar con un presupuesto ‘low-cost’ en 2024: «Puedes comer por tres euros al día y dormir por cinco euros en casas locales».

Ubicada en el norte de Vietnam, la Bahía de Halong ha obtenido el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio gracias a su asombrosa belleza. Hoi An, un destino imprescindible en el país asiático, combina encanto colonial, arraigadas tradiciones culturales, arquitectura encantadora y un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por su parte, Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, añade otra parada esencial a tu recorrido. Esta auténtica joya puede ser comparada, en menor escala, con la Ciudad Prohibida de Pekín, pero no menos fascinante e interesante.

Albania

Y, por último, Albania. El joven viajero asegura que es el país que más le ha gustado de todos los que ha conocido en 2023.

Berat, uno de los destinos turísticos más conocidos, es una encantadora localidad situada a menos de dos horas de la capital, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Gjirokaster, otra ciudad incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el mejor ejemplo de arquitectura tradicional otomana en suelo albanés. Explorando la costa del Mar Jónico, encontrarás las playas de la Riviera Albanesa, un tramo costero de más de 100 kilómetros que demuestra la riqueza natural de Albania en comparación con sus países vecinos. Estas playas, de una belleza cautivadora, son otro tesoro que el país tiene para ofrecer.

¿Te animas a viajar a alguno de estos países en 2024?