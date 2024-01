Una chilena critica a los españoles y se arma la mundial

En la vida, diversas circunstancias pueden llevar a tomar decisiones significativas, como la de mudarse a otro país, ya sea por motivos laborales, académicos o sentimentales. Este cambio conlleva a menudo situaciones divertidas, surrealistas e incluso incómodas, debido a los choques culturales derivados de realizar actividades cotidianas que, en el país de origen, se llevan a cabo de una manera específica, mientras que en el lugar de residencia se hacen de forma completamente diferente.

Trini, una joven chilena que reside en España, ha compartido recientemente un video en su cuenta de TikTok en el que critica una costumbre común entre los españoles. ¿A qué se refiere específicamente? Se trata de una práctica inadecuada que se observa con frecuencia en los autobuses.

En su publicación, la joven tiktoker expresa su frustración al afirmar: «Ellos no te piden permiso cuando se bajan del autobús o cuando estás en un espacio reducido y alguien tiene que pasar». Según explica, los españoles tienden a empujar hasta encontrar el espacio para pasar, rara vez disculpándose.

También asegura que cuando uno les pide permiso, a menudo no se mueven, como si no lo entendieran. La chilena comparte su sorpresa al percibir que los españoles no se apartan «hasta que literalmente tú tienes contacto físico con ellos», momento en el cual finalmente se dan cuenta de la necesidad de ceder el paso. Además, le llama la atención la falta de saludos al conductor al bajar del autobús, considerándolo una falta de cortesía en comparación con la costumbre en Chile.

El vídeo, que se ha hecho viral en la red social, suma más de tres millones de visualizaciones. Además, ha recibido multitud de comentarios : «Yo creo que vivo en una España diferente, a mí todo el mundo me pide disculpas, no sé, pero es mi experiencia, de verdad»; «En lugar de pedir permiso, que eso en España lo hacía antiguamente la servidumbre, prueba a decir: Disculpa, me dejas pasar? Verás el cambio»; «Es depende de como te críen, a mi me enseñaron a decir buenos días, las gracias, lo siento, etc.. y soy española, es depende»; «Puedo entender del saludo, porque a muchos no se les da saludar a extraños pero el agradecer si creo que es raro que no lo hagan. Y el no pedir».

Costumbres españolas que sorprenden a los extranjeros

La gastronomía española, con su emblemática dieta mediterránea, es elogiada y, al mismo tiempo, observada con cierta perplejidad. Ciertas combinaciones como melón con jamón, cocidos de legumbres o el uso abundante de aceite de oliva en diversos platos pueden resultar curiosas para muchos turistas.

Las costumbres de saludo también llaman la atención, ya que muchos españoles muestran una familiaridad destacada al darse abrazos o palmadas en el hombro. El gesto de dar dos besos en la mejilla es otra práctica que resulta llamativa para muchos extranjeros.

Los horarios en España son otro aspecto que sorprende a los extranjeros. El hecho de comer entre las 14 y las 15 horas, así como cenar entre las 20 y las 22 horas, contrasta con los hábitos de otros países donde esos tramos horarios se destinan a otras actividades. Además, el horario tradicional para salir del trabajo refleja la importancia de la conciliación entre la vida familiar y laboral.

Salir de tapas es una de las costumbres que cautivan profundamente a los extranjeros, especialmente a aquellos que residen en el país. La idea de finalizar la jornada laboral con amigos y compañeros, acompañada de una cerveza y tapas resulta fascinante para muchos.

En muchos países, especialmente en apartamentos pequeños o ciudades, es habitual encontrar lavadoras en áreas de servicio, lavanderías compartidas en el mismo edificio o en espacios exclusivos para este electrodoméstico. Por lo tanto, resulta sorprendente para los extranjeros descubrir que en España es habitual tener una lavadora integrada en el interior de las viviendas, ya sea en la cocina o el baño.

En España es completamente normal encontrar persianas en todas las viviendas. Estas persianas no solo cumplen una función estética, sino que también son una forma eficaz de regular la entrada de luz solar, preservar la privacidad y mantener una temperatura agradable en el interior durante los días cálidos. Esta costumbre de utilizar persianas puede resultar sorprendente para los extranjeros.

En las viviendas modernas, es común encontrarse con ventanas abatibles o batientes que se abren hacia adentro, proporcionando facilidades tanto para la ventilación como para la limpieza. Además, muchas de estas ventanas están dotadas de una función de apertura parcial, permitiendo que el tirador o manecilla gire hacia arriba, posibilitando la entrada de aire fresco por la parte superior sin necesidad de abrir la ventana completamente. Esta característica puede resultar sorprendente para los extranjeros, sobre todo para aquellos provenientes de América Latina, ya que en muchos otros países suelen utilizar ventanas de otro tipo, como las correderas, que se desplazan lateralmente para abrirse.