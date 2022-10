¡Sorprendente! El truco para pelar ajos con agua

El ajo es quizás uno de los ingredientes más recurrentes en la gastronomía española. Solemos añadirlo a infinidad de recetas ya que aporta mucho sabor, pero además está lleno de propiedades entre las que destaca que sea un antibiótico natural. Sin embargo, muchas veces pelarlo es una pequeña «tortura» principalmente al tamaño que tienen sino también por el olor que suelen dejar en las manos. Por suerte existe un truco sorprendente y eficaz que os permitirá tener ajos pelados en cuestión de minutos, sin esfuerzo y sin olor. Descubramos a continuación, el truco para pelar ajos con agua.

El truco para pelar ajos con agua

Si no tienes demasiada experiencia en la cocina y no se te da bien del todo pelar ajos o no quieres perder mucho tiempo, existe este truco del que ahora te contamos todos los pasos y que es realmente fácil de seguir. Lo único que se necesita es un poco de agua caliente.

Lo primero de todo es coger la cabeza de ajos y separar los distintos dientes que la forman.

que la forman. Ahora llena un cuenco con agua que previamente habrás calentado y metes dentro los dientes de ajo .

. El siguiente paso consiste en dejar los ajos reposando en el agua caliente durante al menos diez minutos.

Transcurridos los diez minutos, tan sólo nos quedará sacar los ajos del agua y quitarles la piel. No te hace falta cuchillo. Comprobarás como los puedes pelar con los dedos ya que la piel sale sola de modo que tampoco acabarás con las manos llenas de olor a ajo.

Cómo quitar el olor a ajo de las manos

Con el truco que os acabamos de explicar vais a poder pelar ajos en cuestión de segundos y sin olores, pero en el caso de que todavía notes algo de olor, tienes remedios fáciles de aplicar como por ejemplo lavarte las manos con un poco de jabón de marsella. Otra opción es elegir recurrir a trucos que resultan mucho más caseros o naturales como lavarnos las manos usando poro ejemplo limón, vinagre blanco o también es muy efectivo rociarte las manos con agua con bicarbonato o frotar los dedos con unas cuantas hojas de perejil o también, de menta.

La solución final para eliminar el olor que suele dejar el ajo, consiste en aplicar entre los dedos un poco de pasta de dientes y dejamos que actúe durante un par de minutos o tres antes de enjuagar.