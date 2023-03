La situación que ha vivido un estudiante al recoger su coche es surrealista

Un joven estudiante ha subido a TikTok la situación que ha vivido al recoger su coche, surrealista lo que ha tocado vivir en el parquing de la universidad. Aparcar no siempre es fácil, especialmente si hace poco que tienes el carnet de conducir, optar por un parquing no siempre es la mejor opción, tal como ha mostrado este universitario. Al salir de clase se ha encontrado con una desagradable sorpresa al ver cómo habían aparcado el resto de los coches de su alrededor. No ha tenido más remedio que ingeniárselas para poder salir.

Un estudiante ha vivido una surrealista situación al recoger su coche

Sacar el coche del parquing de la universidad ha dado lugar a una situación surrealista que rápidamente se ha convertido en viral en TikTok. Un joven ha tenido que hacer gala de su ingenio para poder llegar a su casa. Él aparcó correctamente, pero el resto de coches, no, o al menos le dieron a entender una valiosa lección.

A la hora de estacionar en un parquing es importante tener en cuenta las columnas o las pardes, si se sitúan en la puerta, es casi imposible abrirla, con lo cual, podemos tener un problema. El otro elemento que no controlamos es la persona que aparca al lado, en el caso de este joven, aparcó cerca para poder salir por su lado bien.

Quizás no pensó en el otro conductor que tuvo que ingeniárselas para poder entrar en su coche de la mejor forma posible. Después de intentarlo por las dos puertas, hizo lo imposible para entrar por el maletero, la única forma de acceder a este coche de dos puertas pequeño, ideal para aprender a conducir.

Después de entrar con relativa cierta felicidad por el maletero a su coche, pudo ponerlo en marcha y salir del parquing, para poder llegar a su casa después de la universidad. Una anécdota que ha sido registrada en redes sociales y seguro que no olvidará después de mucho tiempo.

La manera en la que algunas personas aparcan sin pensar en los demás, llevó a algunos de los comentaristas del vídeo a decirle que debería haberle dejado una nota. Para que de esta manera no quedará lugar a dudas de lo que había hecho, en caso de no haber visto el vídeo, algo muy probable.