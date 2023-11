No son pocos los científicos que aseguran que nuestro organismo es la estructura más compleja de la que se tiene conocimiento. Independientemente de compartir o no esa afirmación, no quedan dudas de que se trata de una de las maravillas de la creación. Ahora bien, desde el punto de vista anatómico, ¿sabes cuáles son todos los diversos sistemas y aparatos del cuerpo humano?

Esta pregunta tiene bastante sentido porque la mayoría suele confundir sistemas con aparatos y creer que son la misma cosa. Realmente no es así, y por eso vale la pena ahondar en la clasificación de cada uno de estos elementos que nos constituyen.

¿Qué son los sistemas y aparatos del cuerpo humano?

Los sistemas son conjuntos de órganos, parecidos o no entre ellos, que cumplen funciones relacionadas en pro de un objetivo. Mientras tanto, los aparatos son conjuntos de órganos que no comparten su tejido, su estructura ni tampoco sus funciones.

Todo ser vivo está formado por unidades vivas simples llamadas células. Los organismos multicelulares, como los humanos, están formados por células especializadas o células que realizan una función específica. En función del tipo al que correspondan las células se unen y juntas forman tejidos.

Clasificación general de los sistemas del cuerpo

Por lo general, el agrupamiento de los sistemas y los aparatos se hace a partir de sus características morfofuncionales.

Grupo I: Sistemas somáticos

Grupo II: Sistemas viscerales

Grupo III: Sistema circulatorio

Grupo IV: Sistema nervioso

Sin embargo, el cuerpo humano no está hecho solo de tejidos sino que tenemos también los órganos, así como los aparatos y sistemas.

Sin embargo, la tendencia actual es diferenciar entre sistemas y aparatos. En total, contamos con nueve y seis respectivamente. Podemos distinguirlos de la siguiente forma, aunque es importante aclarar que no todos coinciden en hacerlo de este modo:

Sistemas

Sistema articular

Sistema circulatorio

Sistema endocrino

Sistema esquelético

Inmunitario

Linfático

Sistema muscular

Sistema nervioso

Sistema tegumentario

Aparatos del cuerpo humano

Cardiovascular

Digestivo

Excretor o urinario

Locomotor

Reproductor

Aparato respiratorio

Ésta es sólo una manera de clasificar los elementos constitutivos del organismo. Probablemente, la más aceptada a día de hoy.

Diferencia entre órgano y sistema

También queremos añadir la diferencia que existe entre un órgano y un sistema. Cada órgano del cuerpo humano se compone de tejidos homogéneos y masas celulares y está estructurado para cumplir determinadas funciones. Pues bien, un órgano es uno de los componentes de un sistema.

Por poner un sencillo ejemplo, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula bilia y el hígado son los órganos que forman el sistema digestivo.