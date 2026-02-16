El significado oculto de las zapatillas colgadas en los cables de luz de algunas ciudades

Seguro que alguna vez has caminado por tu barrio y has visto un par de zapatillas colgadas de un cable de la luz. Están ahí, suspendidas en el aire, balanceándose sobre la calle. Puede parecer una simple gamberrada… pero en muchos casos esconden un significado que quizá te sorprenda.

Aunque la escena parece sacada de una película, lo cierto es que esta práctica existe desde hace décadas y sigue presente en muchas ciudades del mundo. Y no siempre responde al mismo motivo.

¿Por qué cuelgan zapatillas en los cables eléctricos?

Colgar zapatillas en los cables —una práctica conocida en algunos países como shoefiti— tiene distintas interpretaciones según el lugar y el contexto. No hay una única explicación oficial, pero estas son las más extendidas.

Marcación de territorio : en determinados barrios urbanos, los zapatos en los cables se han relacionado con la señalización de territorio por parte de pandillas. En estos casos, podrían utilizarse como advertencia simbólica para marcar una zona concreta.

: en determinados barrios urbanos, los zapatos en los cables se han relacionado con la señalización de territorio por parte de pandillas. En estos casos, podrían utilizarse como advertencia simbólica para marcar una zona concreta. Punto de venta de drogas (leyenda urbana o realidad): en algunas ciudades se cree que indican un lugar donde se vende droga. Aunque en muchos casos se trata de una leyenda urbana, hay zonas donde esta señal sí ha tenido ese significado dentro de la comunidad.

(leyenda urbana o realidad): en algunas ciudades se cree que indican un lugar donde se vende droga. Aunque en muchos casos se trata de una leyenda urbana, hay zonas donde esta señal sí ha tenido ese significado dentro de la comunidad. Homenaje a una persona fallecid a: otra explicación, mucho más emotiva, apunta a que las zapatillas se colocan como memorial improvisado. En algunos barrios, especialmente entre jóvenes, se utilizan para recordar a alguien que ha muerto, como forma de homenaje.

a: otra explicación, mucho más emotiva, apunta a que las zapatillas se colocan como memorial improvisado. En algunos barrios, especialmente entre jóvenes, se utilizan para recordar a alguien que ha muerto, como forma de homenaje. Celebración o rito de paso : en entornos escolares o universitarios, puede tratarse simplemente de una tradición. Algunos estudiantes lanzan sus zapatillas tras graduarse o al terminar una etapa académica, como símbolo de cierre o celebración.

: en entornos escolares o universitarios, puede tratarse simplemente de una tradición. Algunos estudiantes lanzan sus zapatillas tras graduarse o al terminar una etapa académica, como símbolo de cierre o celebración. Bromas o actos vandálicos : en ocasiones, la explicación es mucho más simple: una broma. También puede tratarse de actos de acoso, donde alguien lanza los zapatos de otra persona al cable dejándola sin ellos.

: en ocasiones, la explicación es mucho más simple: una broma. También puede tratarse de actos de acoso, donde alguien lanza los zapatos de otra persona al cable dejándola sin ellos. Superstición o mito urbano : existen lugares donde esta práctica se asocia con supersticiones: desde atraer la buena suerte hasta anunciar malos presagios. Todo depende del folclore local.

: existen lugares donde esta práctica se asocia con supersticiones: desde atraer la buena suerte hasta anunciar malos presagios. Todo depende del folclore local. Uso práctico en algunos países: en determinadas regiones de África y Asia, los zapatos atados a cables más bajos se han utilizado de forma improvisada para separar cables sueltos y evitar que entren en contacto, reduciendo así el riesgo eléctrico. Aunque no es un método seguro ni oficial, se ha visto en algunas zonas.

Un gesto cotidiano con múltiples lecturas

La próxima vez que veas unas zapatillas colgadas en un cable de la luz, sabrás que detrás puede haber mucho más que un simple lanzamiento. Puede ser una señal, un recuerdo, una tradición o solo una travesura.

Lo que está claro es que este pequeño gesto urbano sigue despertando curiosidad y alimentando historias en barrios de todo el mundo.