El serio aviso de un experto si te gusta tomar esta cerveza: debes saberlo

La cerveza es una de las bebidas más populares y que más se beben en España. Sin embargo, de entre las muchas cervezas que podemos encontrar en el mercado, parece que en la actualidad hay una que sorprende por su sabor y que parece tener menos alcohol o tal vez es más ligera. Por ello son muchas las personas que la prefieren, aunque deberíamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Este es el serio aviso de un experto si te gusta tomar la cerveza con limón: debes saberlo.

El aviso de un experto sobre la cerveza con limón

Según ha advertido el nutricionista Mario Ortiz debemos tener mucho cuidado al beber cerveza, pero además se ha centrado en un tipo de cerveza en concreto. Desde sus redes sociales ha lanzado un serio aviso a los que beben cervezas con limón, conocidas también como radler o shandy.

Según este experto, estas cervezas no son tan saludables como pueden parecer, ya que contienen altos niveles de azúcar que pueden perjudicar nuestra salud. «En alguna ocasión he visto que la gente toma cerveza tipo radler pensando que es más saludable, pero no», ha dicho Ortiz en un vídeo publicado en TikTok, donde muestra algunas de las marcas más famosas de estas bebidas y sus etiquetas nutricionales.

No lo parece, pero este tipo de cervezas pueden tener casi 20 gramos de azúcar por lata, lo que equivale a unos cuatro sobres de azúcar. Algo de lo que tampoco se libran las cervezas shandy, que mezclan la cerveza con refresco de limón en lugar de con zumo de limón y que pueden superar los 24 gramos de azúcar por lata.

Para este experto, «la cerveza normal no es una buena opción porque el alcohol no es saludable». Pero deja claro que este tipo de cerveza tampoco, dado que no deja de ser cerveza con azúcar.

El aviso de este nutricionista coincide con el que ya hizo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el verano pasado, cuando alertó de que las cervezas con limón “no son lo que parecen” y que su presencia de limón es “casi testimonial”. La OCU también advirtió de que estas cervezas tienen un contenido calórico superior a una cerveza clásica y que pueden tener un contenido de azúcar equivalente a tres sobres de azúcar por lata.

Por tanto, si te gusta tomar esta cerveza, debes saber lo que estás bebiendo y los riesgos que puede tener para tu salud. No se trata de eliminarla por completo, sino de consumirla con moderación y siendo consciente de su composición. Como dice el refrán, “todo en exceso es malo”.