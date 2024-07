Es el Santorini de la Península Ibérica pero sin turistas: aguas turquesa y casas blancas

Tenemos un Santorini en la Península Ibérica, pero sin turistas, está lleno de aguas turquesas y casas blancas, justo lo que necesitas ahora mismo. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que queda por delante de unas vacaciones en las que podemos descubrir lugares que son realmente sorprendentes. Si quieres descubrir lo mejor de Portugal, este pueblo es uno de los que se lleva la palma, con un ambiente Mediterráneo espectacular y sin casi turistas.

Lo que queremos en verano es disfrutar de la tranquilidad de unas vacaciones sin casi nadie. La tranquilidad es un factor que hay que tener en cuenta cuando salimos de casa, especialmente si nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en este sentido. Habrá llegado el momento de hacer realidad aquello que deseamos y más. Es hora de apostar claramente por unos cambios que son los que necesitamos poner en práctica. Viajar más y por menos es posible con estos destinos baratos y bonitos que están mucho más cerca de casa de lo que nos imaginamos.

En la Península Ibérica hay un Santorini pero sin turistas

Somos turistas que no queremos más turistas. Los españoles salimos de casa y lo hacemos en busca de una tranquilidad que quizás nos perdemos en casa. Desconectar del ruido de la ciudad en busca de una isla que puede darnos todo lo que necesitamos y más en estos días.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en aquello que tenemos por delante y en lo que nos espera este verano. Lo que más deseamos es esa tranquilidad que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en muchos aspectos claves. El precio y la experiencia que vamos a vivir es algo fundamental.

Si nos gusta el mar y el ambiente marinero, nada mejor que perdernos en una isla que puede acabar siendo la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Santorini puede ser un destino soñado, pero también una especie de nueva realidad que nos acompañará en estos días que vivimos.

Si no tenemos presupuesto o simplemente no nos apetece viajar tanto. Este lugar es uno de los que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Cerca de casa, en Portugal y con menos gente, a un precio mucho más bajo.

Aguas turquesas y casas blancas

En el Algarve portugués muy cerca de España, tenemos el pueblo que se parece a Santorini, pero con menos turistas. Según la web de Turismo en Portugal: «La villa tiene para ofrecer a sus visitantes lugares como su Iglesia Matriz del siglo XV, algunas calles empedradas del casco antiguo, el Jardim da Fonte, donde encontrarás una fuente muy peculiar que fue edificada en 1887 y el Centro de Interpretación, un espacio con una gran diversidad de información sobre la Cultura y la Historia del municipio de Vila do Bispo. A 2 Kilómetros se encuentra Raposeira, lugar que fue habitado por D. Henrique, primer rey de Portugal, donde también se encuentra la Ermita de Guadalupe (siglo XIV-XV). Este municipio también da cobijo a excelentes playas, como la afamada Playa do Castelejo y lugares tan pintorescos como la villa de Sagres, que posee uno de los paisajes más impresionantes del Algarve y cuenta con una interesante fortaleza y un puerto que resulta ser el más meridional de Portugal; o el Parque Natural de la Costa Vicentina, que es un excepcional destino de turismo de naturaleza. Vila do Bispo es conocida como la capital del percebe, por lo que los amantes del marisco no deben perder la oportunidad de visitar esta villa. Este municipio también cuenta con la mayor concentración de menhires de toda la península ibérica».

Destacando la playa que debemos visitar y desde donde veremos al pueblo como un pequeño Santorini: «Esta playa se encuentra integrada en la población de Burgau, en el municipio Vila do Bispo (Algarve). Se caracteriza por ser una playa urbana que marca el límite con el Parque Natural del Suroeste Alentejano y la Costa Vicentina».

Un buen plan para estos días de calor que nos permitirá descubrir un país con unos precios de lo más atractivos. Nos podemos pegar un pequeño atracón de la mano de un restaurante especializado en marisco por mucho menos de lo que cuesta en España. Además de ser testigos de unas vistas impresionantes.

Portugal es un plan low cost que no podemos dejar escapar y que seguramente nos dará más de una alegría. No dejes escapar la oportunidad de conseguir un viaje de esos que seguramente nos apasione. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para aquello que queremos, un buen viaje para recorrer el mundo y en especial para descubrir un pueblo maravilloso.