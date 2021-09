La erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma ha dejado un panorama desolador en la isla. La lengua de lava se ha llevado por delante cientos de viviendas, y miles de personas ha perdido sus hogares y sus terrenos de cultivo. Aunque los sentimientos predominantes son la angustia y la tristeza, la solidaridad está jugando un papel clave. El conocido chef José Andrés se ha desplazado desde EE.UU a La Palma para dar asistencia alimentaria a los afectados por la catástrofe.

Biografía y del chef José Andrés

Nacido el 13 de julio de 1969 en Mieres (Asturias), es un cocinero español nacionalizado estadounidense desde 2013. Desde muy pequeño adoraba la cocina, y con apenas 15 años entró en Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona.

Cuando finalizó sus estudios profesionales, con 21 años, se marchó a Estados Unidos. Allí trabajó como cocinero en el restaurante Paradis Barcelona de Nueva York. Tras varios años en la ‘Gran Manzana’, se mudó a Washington, donde sigue viviendo actualmente.

Labor humanitaria

En el año 2010 fundó la ONG ‘World Central Kitchen’. Desde entonces, gracias a la labor del chef José Andrés y la de miles de voluntarios, han ayudado a millones de personas durante diferentes crisis humanitarias en Haití, Puerto Rico, Guatemala, México, Mozambique, Colombia…

En enero de 2010 un terremoto sacudió la isla de Haití. El chef José Andrés, acompañado de su amigo Manolo Vílchez, montó unas cocinas solares y durante días dió de comer a miles de personas. Fue la primera acción solidaria de ‘World Central Kitchen’.

En 2017, el huracán María arrasó por completo Puerto Rico, dejando a la isla sin electricidad. El chef español y cientos de voluntarios se trasladaron hasta allí y cada día preparaban comida para más de 5.000 personas.

Reconocimientos

En 2015 ganó la medalla Nacional de Humanidad y la revista ‘Time’ le ha nombrado una de las «100 personas más influyentes del mundo» en 2012 y 2018.

A esto hay que sumar que José Andrés ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones (2018 y 2019).

En 2020 fue galardonado con el premio ‘Basque Culinary World Prize’ por «aportar una respuesta global y colaborativa desde la gastronomía a uno de los retos mundiales más apremiantes de la actualidad con su proyecto colectivo para hacer frente a la situación provocada por la COVID-19», según la organización.

Este 2021 ha sido galardonado con el premio «Princesa de Asturias de la Concordia» por su gran labor humanitaria.

People of the World! Reporting in from La Palma…where the volcano eruption has destroyed hundreds of homes & forced thousands to evacuate 🌋 You can see the lava behind me…We @WCKitchen are here cooking meals for the community & first responders—and will stay as long as needed! pic.twitter.com/nBTKAy7bmZ

— José Andrés (@chefjoseandres) September 23, 2021