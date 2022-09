En estos tiempos en los que muchos soñamos con poder mostrarle a los demás qué hacemos o qué pensamos, aprovechando plataformas de vídeos a la carta como YouTube, es clave conocer cómo funcionan las mismas. Ocurre que algunos creadores de contenidos se encuentran con la desagradable sorpresa de que ciertos vídeos han sido eliminados de su canal, entonces, por qué quitan algunos vídeos de YouTube.

Todos los meses, esta red elimina cientos de miles de vídeos de sus servidores. Y lo hace generalmente porque se infringen una o más de las normativas de uso del servicio que han sido previamente aclaradas a sus clientes. Pero, ¿cuáles son esas normativas y en concreto qué deberíamos tener en cuenta para evitar que nos suceda esto?

Por qué quitan algunos vídeos de YouTube

YouTube está marcando con precisión todos aquellos vídeos de supremacía blanca que promuevan ideologías nazis. La red está detectando vídeos que pretenden negar la existencia del holocausto y otros eventos.

Portavoces de YouTube han declarado que están dando un paso firme en su política contra el discurso del odio al prohibir de forma específica los vídeos que afirman que un grupo es superior con el fin de justificar la exclusión, la segregación y la discriminación basada en cualidades como la edad, el género, la religión o la raza.

Serán prohibidos todos aquellos vídeos que promuevan o glorifiquen la ideología nazi, que es intrínsecamente discriminatoria y será eliminado todo aquel contenido que niegue que se hayan producido tales eventos violentos.

La compañía da un paso más adelante y asegura que intentará reducir la propagación de lo que se ha denominado el “contenido límite”.

Desde enero pasado que YouTube está realizando pruebas para la limitación de las recomendaciones de todo contenido que se encuentre en el límite, que sea poco creíble, que pueda generar una cadena de información errónea y dañina al mismo tiempo.

La redistribución de vídeos que promueven, por ejemplo, una cura milagrosa para determinada enfermedad, o los vídeos donde se afirma que la Tierra es plana, serán limitadas a partir de ahora.

YouTube retira un vídeo cuando lo considera discriminatorio o dañino. La empresa considera que este problema es global y piensa implementar este sistema en los demás países antes de fin de año.

Youtube retira un vídeo… y otro no, pues no ha censurado al youtuber que ha hecho repetidos comentarios racistas y homófobos sobre un escritor llamado Carlos Maza.

La compañía respondió a los comentarios publicados en Instagram y Twitter defendiendo su posición y dijo que el YouTuber acosador no ha dado instrucciones específicas a sus suscriptores para que acosen a esa persona, por lo que entienden que aunque las opiniones pueden ser ofensivas, si no violan sus políticas, permanecerán online.

A día de hoy, el canal todavía está disponible y tiene más de 3.8 millones de suscriptores, lo cual genera el debate de por qué YouTube retira un vídeo en casos similares y en este caso, lo ignora.

Desnudos o contenido sexual

Si hay una temática con la que los moderadores de YouTube son especialmente recelosos, esa es la desnudez. Básicamente, no se admite ningún contenido de este tipo ni mucho menos pornografía o contenidos sexuales explícitos, así que incluso puede que borren una película a la que no le hayas aplicado restricciones por edad.

Contenido dañino o peligroso

Puede que ese concepto sea un poco ambiguo, pero se refieren a todo aquello que pretenda incitar a otros a infligir daño a un tercero o a ellos mismos, como por ejemplo los polémicos desafíos de las redes sociales que incitan deliberadamente a los espectadores a realizar acciones peligrosas que podrían acabar en lesiones graves.

Contenido de incitación al odio

De igual modo, está terminantemente prohibido todo contenido de incitación al odio, que promueva o consienta algún tipo de violencia contra individuos o grupos por su raza o etnia, religión, sexo, edad y/o nacionalidad. Son de los que más se quitan algunos vídeos de YouTube.

Contenido supremacista

En relación con esto, debes ser consciente de que no quedarán rastros de los vídeos de contenido supremacista. Estos vídeos tal vez no invitan directamente a atacar a otros, pero es posible que alimenten el odio a futuro.

Mientras te mantengas lejos de este tipo de creaciones, difícilmente vayan a eliminarte algún vídeo tuyo.