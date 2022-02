¿Existe el Triángulo de las Bermudas?

La historia de la humanidad está repleta de todo tipo de misterios, algunos de los cuales se aclararon y otros que, de momento, continúan siendo una gran incógnita, que ni siquiera los avances y nuevas tecnologías han permitido resolver. Eso es justamente lo que pasa con el Triángulo de las Bermudas.

Considerado uno de los puntos más desconocidos del planeta, sobre el cual se tejen todo tipo de historias asociadas con desapariciones de barcos y aviones, entre otros, creemos que es la ocasión de repasar esas cuestiones sobre las que sí tenemos certezas sobre el Triángulo de las Bermudas.

Ubicación y geografía del Triángulo de las Bermudas

El Triángulo de las Bermudas está formado por las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, uniéndose los puntos de éstas para darle la figura geométrica tan particular, de triángulo equilátero, que alcanza una impresionante superficie de un millón medio de kilómetros cuadrados en alta mar.

Por esa localización geográfica estratégica, desde que el hombre surca el cielo, y sobre todo los mares, ha intentado pasar por allí, saliendo o llegando a los territorios ya citados.

Y aunque los accidentes en barcos y aviones son comunes, en la zona son además frecuentes.

Lo más sorprendente para los estudiosos del tema es que las naves perdidas no dejan ningún rastro, abonando a la teoría de las desapariciones en esta región, que se explican, según a quien se consulte, a partir de la actividad extraterrestre, la presencia de agujeros negros y otras hipótesis que no han podido confirmarse ni descartarse, básicamente porque no hay evidencias de nada en concreto.

Leyendas del Triángulo de las Bermudas

Entre los principales mitos que se han difundido en torno a este lugar, hay varios que destacan entre los demás, generalmente por quienes fueron los que aportaron a esas creencias.

Como comentábamos, una de las ideas recurrentes tiene que ver con la presencia del agujero negro. Pero si realmente hubiera uno allí, nada podría escapar a su control, y se sabe de cientos de naves con tripulaciones que pudieron atravesar el lugar, por agua o por aire, y salieron para contarlo.

Otros aseguran, en cambio, que en ese espacio habita un monstruo marino, el popular “Kraken”. Hablamos de una criatura marina de proporciones gigantescas que devoraría todo lo que pasa cerca. Así se justificaría la ausencia de rastros de las desapariciones. Pero no hay pruebas del monstruo.

De momento, todo indica que el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo un gran misterio.