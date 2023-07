Esta es la velocidad a la que viajan los aviones

No importa si nunca has volado o si lo has hecho varias veces. En algún momento te preguntarás a qué velocidad viajan los aviones. Ésta es una duda habitual en aquellas personas que quieren saber a qué velocidad se desplazan los aviones comerciales que nos permiten visitar diversas partes del mundo. Claro, su movimiento no es constante sino que cambia a lo largo del recorrido aéreo.

Como muchas veces está expresada en millas, eso puede causar confusiones o equivocaciones que lleven a cometer errores. Entonces, veamos en nuestra escala de kilómetros por hora a qué velocidad viajan los aviones comerciales al surcar los cielos.

Esta velocidad se expresa como la velocidad aerodinámica indicada (IAS), pues es en la que se basan los ingenieros para calcular la velocidad media que tiene un avión en un vuelo comercial con pasajeros.

Velocidad verdadera

Para hablar de la velocidad de movimiento de un avión debemos saber que significa la velocidad verdadera. Esta se mide en nudos (1 nudo=1,85 kilómetros por hora) y se aproxima mucho a la velocidad indicada a baja altitud. Los aviones comerciales suelen ocultar este medidor a velocidades superiores a 200 nudos.

Entonces para saber la velocidad de desplazamiento de un avión, que es lo que nos suele interesar por saber cuánto tiempo tardará el vuelo en llegar a su destino, debemos saber la velocidad respecto al suelo del avión que estará influenciada por los vientos en altura.

Por ejemplo, un avión que viaje a 800 kilómetros por hora sin viento, bajará a 720 kilómetros hora respecto al suelo cuando tenga un viento en contra de 80 km/h.

Sin embargo, en dirección opuesta, su velocidad será de 880 km/h, subirá casi 160 km/ hora respecto a su dirección contraria.

Al despegar, se separan del suelo a una velocidad que va entre los 250 y 300 km/h. Eso depende de varias situaciones. Entre ellas el peso del avión, el viento a favor o en contra y demás parámetros que pueden estar condicionando el accionar del piloto.

Luego, ya a la altitud planificada para el vuelo, se alcanza la velocidad crucero. Es a la que se desplaza el avión casi todo el viaje. Esta velocidad suele ser de entre 885 y 935 km/h. Como se puede ver, se mueven mucho más rápido que al despegar del suelo.

A la hora del aterrizaje, en el momento de desplegar los flaps, el piloto reduce la velocidad a un máximo de 260 o 270 km/h. Nuevamente, factores como el peso del avión o la longitud de la pista incidirán en la velocidad promedio al tocar la tierra.

Diferencias entre modelos

Por supuesto, se pueden hacer distinciones entre modelos. La FAA, por sus siglas en inglés, publica las certificaciones de cada marca y de cada modelo de avión operativo alrededor del mundo. Allí se indican sus velocidades mínimas y máximas de vuelo.