Por qué te da hipo cuando tomas alcohol y cómo solucionarlo

Tener hipo es verdaderamente molesto, sea cual sea la situación en la que te llegue, pero especialmente cuando estás entre amigos tomando unas copas y parece imposible de controlar. Seguro que alguna vez te ha pasado que te da hipo cuando tomas alcohol, lo cual sin duda resulta muy molesto, especialmente si no sabes cómo solucionarlo, pero nosotros te decimos qué hacer.

Estás de copas con tu gente y de repente empiezas a tener hipo de forma incontrolable, lo que no sólo no es agradable sino que además hará que los demás se echen unas buenas risas a tu costa. El hipo suele ser inofensivo, pero precisamente cuando aparece y estás bebiendo alcohol puede ser señal de que ya has bebido más de la cuenta.

Cómo quitar el hipo cuando tomas alcohol

Los expertos sugieren que suele haber dos motivos por los que puedes tener hipo cuando tomas alcohol, y los dos están directamente relacionados con la manera en la que el organismo digiere las bebidas alcohólicas. Cuando lo que bebes es una bebida alcohólica con gas, como cerveza o champán, ese gas se expandirá en el estómago, lo que puede irritar el diafragma y hacer que se contraiga involuntariamente, provocando así el hipo.

Otro motivo está relacionado con el reflujo gástrico, ya que el alcohol reduce el tono muscular del esfínter esofágico inferior, el cual al perder fuerza devuelve los contenidos del estómago al esófago, lo que también puede irritar el diafragma y provocar hipo. Es importante tener en cuenta que hay personas genéticamente más propensas a tener hipo que otras.

Quitar el hipo y evitarlo en el futuro

Aunque puede llegar a ser complicado librarse del hipo una vez que aparece, lo cierto es que hay algunos truquitos que se pueden poner en práctica para, al menos, reducirlo y que desaparezca cuanto antes. Uno de los más habituales es beber agua a pequeños sorbos, y también hay otro relacionado con el agua que es beberla al tiempo que te tapas la nariz. Muy famoso y efectivo es el truco de ponerte un poquito de azúcar en la lengua y esperar a que se disuelva.

Lo que sin duda resulta más eficaz es evitar que aparezca el hipo, o al menos poner en práctica ciertas rutinas que lo ahuyentan: