Hay reacciones del cuerpo humano que resultan contagiosas para las demás personas, que es inevitable no hacerlo también si estás con alguien que lo hace, como por ejemplo bostezar o reírse… y lo difícil que resulta contener ese «contagio» cuando la situación no es compatible, sobre todo cuando se trata de las risas. Si alguna vez te has preguntado por qué la risa es contagiosa, sigue leyendo y descubre la explicación de los especialistas a esta situación.

La risa es imprescindible en la vida humana, a cualquier edad, no sólo es muestra de felicidad en ese momento, es también un gesto que activa el cerebro y nos proporciona bienestar emocional, además de que resulta de ayuda para socializar y establecer lazos con otras personas. Pocas cosas tan placenteras como echarse unas buenas risas y carcajadas entre amigos.

Este es el motivo por el que la risa es contagiosa

En el cerebro humano existe una neurona llamada «espejo», la cual se activa cuando una persona comienza a desarrollar la actividad que está observando, como puede ser ver a otra persona bostezar o reírse. Esta neurona es la responsable del efecto contagioso que suele tener la risa, ya que los humanos tenemos un cerebro que está preparado para las relaciones sociales y que se activa ante estas situaciones para que el gesto que estamos viendo se active en nuestro cerebro y lo hagamos también.

Las bases biológicas del cerebro favorecen la interacción y la empatía, lo cual se refleja en esa «devolución» de la risa que estamos viendo. Las neuronas espejo desempeñan un papel fundamental dentro de las capacidades cognitivas de las personas, y se activan especialmente en momentos de interacciones sociales para fomentarlas y mejorarlas. Esto hace que no sólo se contagie la risa o el bostezo, también suele haber un contagio de emociones positivas, por ejemplo si tomamos un café con una amiga y nos cuenta su felicidad por un logro, nuestro cerebro se activa para sentir también esa positividad, y lo mismo sucede cuando es una noticia triste.

La risoterapia, reírse como terapia

La risa es tan importante que incluso hay terapias que la tienen como protagonista, lo que se llama risoterapia, muy recomendada por especialistas en determinadas situaciones. En sus sesiones se explota al máximo el contagio de la risa, y tiene numerosos beneficios, como eliminar el estrés, rejuvenecer y combatir con eficacia estados como depresión o ansiedad. Además, la risa nos proporciona energía, felicidad y una visión más optimista de las cosas.