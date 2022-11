¿Por qué una pelota de tenis no puede faltar nunca en tu maleta? Junto a la belleza, el cepillo de dientes y la ropa interior, una pelota de tenis podría ser el objeto del que no podrás prescindir en tus desplazamientos y viajes. Y no se trata de llevarte la pelota contigo para jugar al tenis de vacaciones o cualquier otro tipo de deporte. La razón por la que poner una pelota de tenis es bien distinta y se refiere a un uso alternativo y beneficioso que pocos conocen. Un truco que puede salvar los viajes de muchos de modo que toma nota porque te contamos de qué se trata a continuación.

¿Por qué llevar una pelota de tenis en la maleta?

Cuando te vas de viaje o vacaciones no hay nada más molesto que quedar atrapado en contracturas musculares por movimientos incorrectos o sentir entumecimiento en las extremidades por el aire acondicionado en un avión o despertar con dolor de espalda porque duermes en una cama que no es la tuya o puede que el simple estrés que supone irse de viaje, por mucho que sea a un destino vacacional, acabe pasando factura a tu espalda o a las contracturas que ya de por sí traigas de casa. En estos casos, callar y sufrir no es la mejor opción, sobre todo porque los días de vacaciones siempre son limitados. En su lugar, la solución podría ser utilizar la pelota de tenis empacada en la maleta.

Una pelota de tenis puede ser un excelente aliado contra el dolor

Una pelota de tenis puede ser una forma fácil y económica de combatir las contracturas y otros dolores físicos menores mientras viajas. La presión que ejerce la pelota sobre el cuerpo actúa como un masaje que dará un alivio inmediato a la circulación sanguínea y al cuerpo contraído. De esta manera simple y efectiva es posible relajar cualquier calambre, aliviar el dolor de espalda, curar temporalmente un cuello molesto, ciática y mucho más. De hecho, basta con poner una pelota de tenis en el equipaje para llevar siempre contigo una cómoda ayuda contra los dolores y molestias físicas cuando sales de viaje.

Y aunque puedes usar la pelota nada más bajarte del avión aliviar los dolores de espalda que podemos sufrir tras horas sentados en el avión, también puedes usar el truco una vez llegues al hotel o a tu casa de vacaciones de una forma más efectiva si envuelves la pelota en una toalla que esté caliente. De este modo, tardarás mucho menos en aliviar el dolor.