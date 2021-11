La Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano es sin duda un lugar muy popular y concurrida, visitado cada año por 4 millones de personas . Si ha sido uno de estos afortunados visitantes, entonces sabrá que, en teoría, no se permiten fotografías o videos dentro de la Capilla Sixtina . ¿Por qué razón?.

¿Por qué no se pueden hacer fotos en la Capilla Sixtina?

La prohibición está en vigor desde hace varias décadas y, entre muchas razones, una de las principales razones se remonta a la restauración de la capilla que se inició en 1980 y que tardó casi 20 años en completarse.

Los funcionarios del Vaticano, de hecho, confiaron en Nippon Television Network Corporation of Japan para la restauración (con una oferta final de 4,2 millones de dólares) que no tuvo parangón en términos de precio, tanto en Italia como en Estados Unidos. Sin embargo, este acuerdo se firmó con una cláusula: Nippon TV tenía los derechos exclusivos de fotografía y video de la obra de arte restaurada durante tres años después de la finalización de la operación.

Como resultado del acuerdo, la empresa produjo posteriormente numerosos documentales, libros de arte y otros proyectos con fotografías y metraje exclusivos de la restauración de la Capilla Sixtina. Hoy en día, la prohibición de tomar fotografías sigue vigente , pero no a instancias de Nippon TV, sino de la Ciudad del Vaticano y con un motivo que parece estar más que justificado, ya que los flashes de las cámaras podrían arruinar la obra de arte de Miguel Ángel y por eso se trata de limitar los posibles daños ya que debido al «fogueo» de luz podrían verse afectados los colores y los frescos.

A este motivo se le suma otro y es que se trata de un lugar sagrado por lo que no está bien visto hacer fotos y mucho menos, grabar vídeos.

La única manera de hacer fotos en la Capilla Sixtina

Ya sabemos el porqué no se pueden hacer fotos en la Capilla Sixtina aunque existe una manera de que sí sea posible. Consiste en contratar una visita privada, algo a que pocos tienen acceso, o también si acudimos a la Capilla Sixtina en un grupo de agencia de viajes. Así, si contratamos un tour por la Ciudad del Vaticano que incluya la entrada a la Capilla Sixtina, entonces no tendremos problema alguno en hacer fotos aunque eso sí, nos advertirán que no usemos el flash en ningún momento.