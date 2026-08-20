Qué hacer en caso de que un tsunami llegue a la costa española este verano: la probabilidad de que ocurra en los próximos 30 años es del 100%

La Comisión Intergubernamental de los Océanos y la UNESCO han señalado que existe una posibilidad del 100% de que ocurra un tsunami con una ola de al menos un metro de altura en el mar Mediterráneo dentro de los próximos 30 años. Esta estimación afecta a la costa mediterránea de España, que se sitúa próxima a la placa africana y la placa euroasiática. Esta placa se encuentra en movimiento y están ocurriendo terremotos en las costas españolas que están afectando a la ciudad de Granada.

Los terremotos ocurridos en Granada, conocidos como enjambres sísmicos, y los terremotos que ocurren bajo el agua comparten las mismas «raíces» tectónicas (la colisión entre la placa africana y la euroasiática). La energía acumulada por ese choque no se limita sólo a movimientos de la tierra, sino que cruza directamente al fondo del mar de Alborán.

Según Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, la región de Levante, desde Torrevieja hasta el estrecho de Gibraltar, es la que presenta mayor actividad sísmica; por tanto, es la que más posibilidades tiene de que ocurra un tsunami.

¿Qué hacer en caso de tsunami?

En primer lugar, es preciso ser capaz de identificar las señales naturales antes que esperar una alerta oficial. Las señales más comunes son escuchar un estruendo profundo similar al de un tren o ver que el mar se retira rápidamente, dejando el fondo del mar al descubierto.

Las autoridades en estos casos recomiendan evacuar hacia zonas altas, buscando colinas, montañas u otros lugares altos. En caso de no poder llegar, se recomienda subir a la tercera planta como mínimo de algún edificio cercano robusto (hormigón o estructura de acero). La evacuación se deberá realizar a pie para evitar colapsos y retrasar la evacuación, haciendo imposible que termine de suceder.

Estando en alta mar, lo ideal es adentrarse en alta mar donde las olas de los tsunamis son inofensivas. La peor opción es regresar al puerto donde se producen corrientes destructivas.

¿Cuándo volver después de un tsunami?

Nunca hay que fiarse de la primera ola de un tsunami, ya que normalmente no es la más fuerte ni la más peligrosa. Una vez nos encontremos a salvo, sólo será seguro volver cuando las autoridades oficiales (Protección Civil, servicios de emergencia o el Instituto Geográfico Nacional) emitan un comunicado explícito de «fin de alerta». El desarrollo de un tsunami puede llegar a durar horas, por lo que la paciencia es un factor fundamental en momentos de crisis.